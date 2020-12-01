Екатерина Монзуль рассудит матч Лиги Европы между командами, где выступают украинцы
Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на матч Лиги наций. Она рассудит игру Гент – Слован.
Екатерина Монзуль будет главным арбитром матча. На линиях ей традиционно будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертым арбитром этого матча назначен Денис Шурман. Это первый еврокубковый матч для Екатерины Монзуль, сообщает 24 канал.
Монзуль выпало судить матч, где выступают украинские футболисты.
- В составе бельгийского "Гента" играют Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. Однако Пластун и Яремчук пропустят этот матч из-за коронавируса.
- Защитник Тарас Качараба защищает цвета "Слована".
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До этого Екатерина Монзуль вошла в историю европейского футбола. Ведь именно она впервые рассудила матч Лиги наций между сборными. Историчность этого матча заключалась в том, что на этой игре работала полностью женская бригада арбитров. В этой игре Монзуль показала красную карточку.
Напомним, что еще один исторический матч состоится и с участием "Динамо". Игру Лиги чемпионов против Ювентуса рассудит француженка Стефани Фраппар. Она, к слову, обслужила и матч Лиги Европы "Лестер" – "Заря".
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