Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на матч Лиги наций. Она рассудит игру Гент – Слован.

Екатерина Монзуль будет главным арбитром матча. На линиях ей традиционно будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертым арбитром этого матча назначен Денис Шурман. Это первый еврокубковый матч для Екатерины Монзуль, сообщает 24 канал.

Матч Гент – Слован состоится в четверг, 3 декабря. Начало матча в 19: 55.

Монзуль выпало судить матч, где выступают украинские футболисты.

В составе бельгийского "Гента" играют Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. Однако Пластун и Яремчук пропустят этот матч из-за коронавируса.

Защитник Тарас Качараба защищает цвета "Слована".

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До этого Екатерина Монзуль вошла в историю европейского футбола. Ведь именно она впервые рассудила матч Лиги наций между сборными. Историчность этого матча заключалась в том, что на этой игре работала полностью женская бригада арбитров. В этой игре Монзуль показала красную карточку.

Напомним, что еще один исторический матч состоится и с участием "Динамо". Игру Лиги чемпионов против Ювентуса рассудит француженка Стефани Фраппар. Она, к слову, обслужила и матч Лиги Европы "Лестер" – "Заря".