1 декабря Шахтер и Реал сыграли матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч на НСК "Олимпийский" завершился сенсационной победой "горняков".

"Шахтер" – "Реал" 2:0

Гол: Дентиньо, 57, Соломон, 83

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В турнирной таблице группы F донецкий коллектив занимает третью позицию. Матчи "горняков" с менхенгладбахской Боруссией принесли одно лишь разочарование, но шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов у "Шахтера" остаются.

Ближайшим соперником чемпиона Украины в евротурнире стал "Реал", подопечные Луиша Каштру сенсационно обыграли в Мадриде. Тогда, "горняки" в первом тайме трижды поразили ворота "галактикос", а во втором – удержали победный результат.

Мадридский клуб переживает достаточно серьезный спад и в Ла Лиге не может победить уже на протяжении трех матчей (1 ничья и два поражения). Вот и в минувший уик-энд "сливки" уступили Алавнесу со счетом 1:2.

Медленное начало и травма Мораеса

Уже на старте встречи "горняки" едва не пропустили гол. Бензема слева вошел в штрафную "Шахтера" и прострелил на линию вратарскою на Асенсио, который попал в штангу.

Сразу после этого поспешная попытка пробить из-за пределов штрафной от Тайсона прошла над правой девяткой.

В середине первого тайма донецкая команда потеряла лидера. Варан сбил Мораеса в центре поля, который перехватил мяч после плохой поперечной передачи. Форварда уже выносили на носилках с поля, но все же Мораес вернулся в игру. Через 10 минут натурализованный украинец из-за боли был вынужден покинуть поле.

На 30-й минуте Эдегор нашел в штрафной Асенсио, который мощно пробил в верхний угол. Украинский голкипер Трубин совершил удивительное спасение "Шахтера".

В конце первого тайма "горняки" едва не потеряли и Дентиньо, вышедший на замену вместо травмированного Мораеса. Варан на грани фола сыграл против бразильца.

Сенсация на НСК "Олимпийский"

После перерыва "Шахтер" наконец осуществил первый удар по воротам Куртуа. Тайсон вырвался на ворота, но бельгиец спас ворота "сливок".

На 57-й минуте дончане сенсационно открыли счет в матче. Бразилец Дентиньо воспользовался нерасторопностью защитников и пробил Куртуа с близкого расстояния. 1:0!

Реал пытался быстро отыграться – после навеса со штрафного с левого фланга Варан головой пробил в руки Трубину.

На 66-й минуте Коваленко мог удвоить преимущество "горняков" в матче. Тете убежал от трех игроков "Реала" и отдал в штрафную на Коваленко. Виктор с убойной позиции попал прямо в Варана.

В конце матча Манор Соломон, который вышел на замену, снял все вопросы о победителе матча. В контратаке Соломон приблизился к штрафной "Реала" и бильярдным ударом положил мяч в левый от себя угол. Футболист во втором матче подряд забивает "королевскому клубу".

Шахтер – Реал видеообзор матча

Таким образом, "Шахтер" второй раз подряд сенсационно победил "Реал" и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Впереди у "горняков" игра против Интера на выезде 9 декабря. В этот же день "сливочные" сыграют с "Боруссией" М.

Турнирная таблица Лиги чемпионов