Сенсаційна перемога Шахтаря, COVID-19 у Хемілтона та інші новини спорту 1 грудня
У вівторок, 1 грудня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у матеріалі Спорт24.
Шахтар вдруге сенсаційно переміг Реал
У перший день зими Шахтар та Реал зіграли матч 5 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Матч на НСК "Олімпійський" завершився сенсаційною перемогою "гірників" 2:0, пише 24 канал.
Чудову нагоду відзначитися втратив Маркос Асенсіо на 4-й хвилині, коли поцілив у стійку. Ще кілька гострих моментів підопічні Зідана створили у першому таймі, але забивав у матчі тільки Шахтар.
До слова Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 1 грудня
На 56 хвилині Дентінью скористався неузгодженими діями між захисниками мадридців, а Манор Соломон під завершення гри зумів завдати точного удару низом у ближній кут воріт Куртуа.
Льюїс Хемілтон захворів на COVID-19
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон здав позитивний тест на COVID-19 і не зможе виступити 6 грудня на гран-прі Сахіра в Бахрейні.
Наразі британець перебуває в ізоляції, а мережа його контактів зараз відстежується.
Головним питанням тепер є, хто ж замінить Хемілтона в складі Mercedes на гран-прі Сахіра. На більшості етапів цього року запасним пілотом команди був Стоффела Вандорн, експілот Формули-1 і гонщик заводської команди Mercedes в Формулі Е.
Україна вийшла у плей-офф відбору на жіноче Євро-2022
Жіноча збірна України з футболу зіграла заключний відбірковий матч на Євро-2022 з Чорногорією.
Господарки мінімально перемогли чорногорок. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українок.
Перемога дозволила збірній України посісти друге місце в групі та продовжити боротьбу в плей-оф відбору Євро-2022, матчі якого заплановані на квітень 2021 року.
Українка Катерина Монзуль розсудить матч Ліги Європи
Українська арбітерка Катерина Монзуль отримала призначення на матч Ліги Європи. Вона розсудить гру Гент – Слован.
Монзуль буде головною арбітеркою матчу. На лініях їй традиційно допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Четвертим арбітром цього матчу призначено Дениса Шурмана. Це перший єврокубковий матч для Катерини Монзуль.
В Донецьку створили фейковий футбольний клуб "Шахтар"
Окупаційна влада в Донецьку вирішила створити свій футбольний клуб "Шахтар". Саме під такою назвою тепер в так званому чемпіонаті "ДНР" виступатиме один з клубів.
Про "створення" футбольного клубу "Шахтар" в Донецьку радісно відрапортували пропагандистські та підконтрольні окупантам ЗМІ.
Там же гордо відзначили, що нібито "відновлюється історична справедливість" і "повертається" звична для донеччан назва". І що нібито це саме той "Шахтар", який виступав в чемпіонаті СРСР.
Яка саме команда отримала назву "Шахтар" – не повідомляється. Але вона вже встигла зіграти у фейковому зимовому чемпіонаті окупантів.
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