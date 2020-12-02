У вівторок, 1 грудня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у матеріалі Спорт24.

Шахтар вдруге сенсаційно переміг Реал

У перший день зими Шахтар та Реал зіграли матч 5 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Матч на НСК "Олімпійський" завершився сенсаційною перемогою "гірників" 2:0, пише 24 канал.

Чудову нагоду відзначитися втратив Маркос Асенсіо на 4-й хвилині, коли поцілив у стійку. Ще кілька гострих моментів підопічні Зідана створили у першому таймі, але забивав у матчі тільки Шахтар.

До слова Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 1 грудня

На 56 хвилині Дентінью скористався неузгодженими діями між захисниками мадридців, а Манор Соломон під завершення гри зумів завдати точного удару низом у ближній кут воріт Куртуа.

Важливо. У таблиці квартету В донецький клуб зрівнявся за очками із Реалом (7) і вийшов на друге місце.

Льюїс Хемілтон захворів на COVID-19

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон здав позитивний тест на COVID-19 і не зможе виступити 6 грудня на гран-прі Сахіра в Бахрейні.

Наразі британець перебуває в ізоляції, а мережа його контактів зараз відстежується.

Головним питанням тепер є, хто ж замінить Хемілтона в складі Mercedes на гран-прі Сахіра. На більшості етапів цього року запасним пілотом команди був Стоффела Вандорн, експілот Формули-1 і гонщик заводської команди Mercedes в Формулі Е.

До слова. Хемілтон став другим чинним пілотом Формули 1, що підхопив коронавірус. Раніше з цієї ж причини дві гонки пропустив Серхіо Перес, якого заміняв Ніко Хюлькенберг.

Україна вийшла у плей-офф відбору на жіноче Євро-2022

Жіноча збірна України з футболу зіграла заключний відбірковий матч на Євро-2022 з Чорногорією.

Господарки мінімально перемогли чорногорок. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українок.

Перемога дозволила збірній України посісти друге місце в групі та продовжити боротьбу в плей-оф відбору Євро-2022, матчі якого заплановані на квітень 2021 року.

Українка Катерина Монзуль розсудить матч Ліги Європи

Українська арбітерка Катерина Монзуль отримала призначення на матч Ліги Європи. Вона розсудить гру Гент – Слован.

Монзуль буде головною арбітеркою матчу. На лініях їй традиційно допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Четвертим арбітром цього матчу призначено Дениса Шурмана. Це перший єврокубковий матч для Катерини Монзуль.

Матч Гент – Слован відбудеться в четвер, 3 грудня. Початок матчу о 19:55.

В Донецьку створили фейковий футбольний клуб "Шахтар"

Окупаційна влада в Донецьку вирішила створити свій футбольний клуб "Шахтар". Саме під такою назвою тепер в так званому чемпіонаті "ДНР" виступатиме один з клубів.

Про "створення" футбольного клубу "Шахтар" в Донецьку радісно відрапортували пропагандистські та підконтрольні окупантам ЗМІ.

Там же гордо відзначили, що нібито "відновлюється історична справедливість" і "повертається" звична для донеччан назва". І що нібито це саме той "Шахтар", який виступав в чемпіонаті СРСР.

Яка саме команда отримала назву "Шахтар" – не повідомляється. Але вона вже встигла зіграти у фейковому зимовому чемпіонаті окупантів.