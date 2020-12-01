Во вторник, 1 декабря, женская сборная Украины по футболу сыграла заключительный отборочный матч на Евро-2022 с Черногорией. Хозяйки минимально победили чорногорок.

Украина – Черногория 2:1

Голы: Басанская, 5 (п), Кунина, 74 – Джокович, 6

Удаление: Божич, 48 (Черногория)

Матч против черногорок будет решающим для подопечных Натальи Зинченко. Девушкам нужно было только побеждать, чтобы выйти на действующую вторую позицию в группе. Но не только от украинских девушек зависела судьба второго места таблицы. Положительный результат для Украины – победа Германии над Ирландией, которая идет второй.

Между Украиной и ирландской сборной отставание лишь в одно очко.

Победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места (будут учитывать очки с первой, третьей, четвертой и пятой сборными группы), автоматически попадут на континентальное первенство. Остальные шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки на Евро. Эти поединки состоятся 05-13 апреля 2021 года.

Последний раз украинки выходили в следующую стадию соревнований шесть лет назад. Это было в октябре 2014-го года, когда сборная Украины в двухматчевых противостояниях плей-офф уступила итальянкам (1:2, 2:2), пишет 24 канал.

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Эмоциональный тайм

Футболистки Украины активнее начали поединок, что принесло им результат. Гости сфолили на Панцулаю в штрафной – пенальти. К отметке подошла Басанская, которая легко переиграла голкиперку ​​Черногории – 1:0.

Сразу острая атака гостей флангом стала результативной. Классный выстрел в район 11-метровой отметки мощным ударом замкнула Джокович – 1:1.

Долгий контроль мяча не слишком получался украинкам, черногорки использовали высокий прессинг, который заставлял хозяек ошибаться. Андрухив увидела на фланге свободную Химич, которая отдала разрезную передачу в центр штрафной, но голкиперка гостей была первая на мяче.

Андрухив обыграла соперницу, но ее удар был заблокирован. Мяч подобрала Панцулая и мощно пробила – мяч с линии ворот вынесла защитница сборной Черногории.

Очередная фланговая атака от украинских футболисток. Андрущак элегантно забросала за шиворот вратарю – мяч пролетел над перекладиной.

Куч словно ракета пролетела флангу, но на хороший удар ей не хватило сил – голкиперка Самсон была на месте.

Ближе к концу тайма команды несколько уменьшили интенсивность атак. Игроки Черногории грубо действовали в отборе. За такую ​​наглость арбитр часто вступала в игру. В последние минуты море эмоций бурлило на поле. Но ни одной из сборных так и не удалось вылить это в результативный удар – 1:1.

Минимальное преимущество

После перерыва Черногория осталась в меньшинстве. Божич увидела перед собой второй желтый свет, который автоматически превратился в удаление.

С 25 метров классно пробивала Овдийчук – выше ворот. На 66-й минуте Самсон взяла мяч в руки после рикошета от партнерши по команде – свободный удар в ворота Украины. Но Черногория не использовала подарок от украинок.

На 74-й минуте Кунина вывела команду вперед. Она классно откликнулась на фланговую передачу и в касание пробила – 2:1.

После подачи со штрафного мяч попал в штангу ворот Черногории. Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи 2:1 в пользу Украины.

Германия победила ирландскую сборную 1:3.

Украина – Черногория онлайн-трансляция матча