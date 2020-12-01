Оккупационные власти в Донецке решили создать свой футбольный клуб "Шахтер". Именно под таким названием теперь в так называемом чемпионате "ДНР" будет выступать один из клубов.

О "создании" футбольного клуба "Шахтер" в Донецке радостно отрапортовали пропагандистские и подконтрольные оккупантам СМИ. Об этом пишет украинское издание "Остров".

Там же гордо отметили, что якобы "восстанавливается историческая справедливость" и "возвращается" привычное для дончан название". И что якобы это именно тот "Шахтер", который выступал в чемпионате СССР.

Какая именно команда получила название "Шахтер" – не сообщается. Но она уже успела сыграть в фейковом зимнем чемпионате оккупантов.

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