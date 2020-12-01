Оккупанты создали в Донецке фейковый футбольный клуб "Шахтер"
Оккупационные власти в Донецке решили создать свой футбольный клуб "Шахтер". Именно под таким названием теперь в так называемом чемпионате "ДНР" будет выступать один из клубов.
О "создании" футбольного клуба "Шахтер" в Донецке радостно отрапортовали пропагандистские и подконтрольные оккупантам СМИ. Об этом пишет украинское издание "Остров".
Там же гордо отметили, что якобы "восстанавливается историческая справедливость" и "возвращается" привычное для дончан название". И что якобы это именно тот "Шахтер", который выступал в чемпионате СССР.
Какая именно команда получила название "Шахтер" – не сообщается. Но она уже успела сыграть в фейковом зимнем чемпионате оккупантов.
Достойно внимания Мы отдельными кланами жили, – Кривцов о бразильцах и украинцах в "Шахтере" при Луческу
- Сам "Шахтер", напомним, после оккупации Донецка, перебрался на неоккупированные территории.
- Сначала команда выступала во Львове, потом в Харькове. Несмотря на это, футболисты все время жили и тренировались в Киеве, поэтому даже на домашние матчи добирались самолетом.
- С 2020 года "Шахтер" играет в Киеве на НСК "Олимпийский".
Поделиться новостью