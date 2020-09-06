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Роман Григорчук возглавил солигорский "Шахтер"

Солигорский "Шахтер" 5 сентября объявил о назначении Романа Григорчука новым главным тренером команды, пишет 24 канал.

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В тренерский штаб коуча вошли Михаил Савка (старший тренер), Андрей Глущенко (тренер вратарей) и Анатолий Коротя (тренер-аналитик).

Что известно о Романе Григорчуке

Последним местом работы 55-летнего Григорчука была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года.

В прошлом сезоне Григорчук привел клуб к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел "Астану" в групповой раунд Лиги Европы.

"Динамо" потеряло Никиту Бурду перед матчем Лиги чемпионов

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда получил травму в товарищеском матче против "Колоса". Никита покидал поле не на собственных ногах, его на руках вынесли партнеры по команде. А уже со скамейки запасных его забрали на носилках к машине скорой помощи и повезли делать МРТ.

Защитник рискует пропустить ближайшие матчи киевлян, в частности еврокубковую встречу против АЗ в Лиге чемпионов. Подчеркнем, что Бурда всю свою карьеру выступает лишь за "Динамо".

Добавим, что матч против "Колоса" киевляне таки завершили победой – 1:0. Единственный гол в матче забил Артем Кравец, который недавно вернулся в состав киевского клуба.

Матч Лиги наций не состоится из-за вспышки коронавируса

Второй тур Лиги наций сыграют не все национальные команды. Из-за вспышки коронавируса поединок Чехии против Шотландии не состоится в указанную дату.

Игроки Чехии Томаш Соучек и Патрик Шик пошли на самоизоляцию из-за контакта с сотрудником, который получил положительный результат теста на COVID-19. Поэтому было принято решение не принимать участия в матче второго тура.

Когда именно эти сборные сыграют матч пока неизвестно.

"Шахтер" сенсационно проиграл "Олимпику"

Во время паузы на матчи сборных "Шахтер" и "Олимпик" провели товарищеский матч на стадионе им. Банникова, "горняки" проиграли со счетом 1:2.

"Шахтер" был представлен достаточно сильным составом, но проиграл, казалось бы, явному аутсайдеру. Команда Игоря Климовского дважды успешно подловила чемпиона Украины на контратаках: в первом тайме забили Шахаб и Завийский.

Во второй половине игры голевые моменты были у обеих команд, но все же хорошие шансы сравнять счет были у "Шахтера". Активно в нападении действовал Фернандо, который в конце матча воспользовался ошибкой защитника, перехватил передачу на голкипера, обыграл его и забил в пустые ворота с метра.