Во время паузы на матче сборных "Шахтер" и "Олимпик" провели товарищеский матч на стадионе им. Банникова, "горняки" проиграли со счетом 1:2.

Шахтер – Олимпик 1:2

Голы: Фернандо, 84 – Шахаб, 12, Завийский, 39

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Донецкое дерби получилось довольно зрелищным, несмотря на отсутствие игроков, получивших вызов в свои национальные команды.

"Шахтер" был представлен достаточно сильным составом, но проиграл, казалось бы, явному аутсайдеру. Команда Игоря Климовского дважды успешно подловила чемпиона Украины на контратаках: в первом тайме забили Шахаб и Завийский.

Во второй половине игры голевые моменты были у обеих команд, но все же хорошие шансы сравнять счет были у "Шахтера". Активно в нападении действовал Фернандо, который в конце матча воспользовался ошибкой защитника, перехватил передачу на голкипера, обыграл его и забил в пустые ворота с метра.