Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, показала второй результат на турнире в Австрии. Она снова уступила представительнице Беларуси.

Украинка финишировала в призовой тройке на четвертых соревнованиях в этом международном сезоне. Казалось, что фанаты могли отчаяться, ведь представительница Украины уже уступала белоруске в первом старте этого сезона, информирует "Суспильне Спорт".

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Снова обидное поражение от белоруски

Ее первый старт в сентябре – турнир Golden Roof Challenge – завершился крайне удачно. Соревнования состоялись в австрийском Иннсбруке. Хотя Бех-Романчук не удалось защитить титул чемпионки турнира, но легкоатлетке удалось подняться на одну из ступенек пьедестала.

Соревнования проходят на одной из центральных улиц города. В Иннсбруке подобный турнир проходил уже 16-й год подряд.

В 2019 году победительницей в женских прыжках в длину стала именно украинка Марина Бех-Романчук. Тогда для золота хватило результата 6.74 метра.

Как и на Первом международном старте в 2020 году, главной конкуренткой Марины была представительница Беларуси Анастасия Мирончук-Иванова, которая тогда забрала золото из рук украинки. На этот раз произошла такая же ситуация.

Лучший прыжок Бех-Романчук показала с длиной 6.82 метра, это второй лучший прыжок украинки в сезоне. Это также пятый лучший прыжок в мировом сезоне в целом.

Но белоруска выиграла соревнования с прыжком на 6.94 метра. Это на целых 12 сантиметров больше, чем показала украинская легкоатлетка. Мирончук-Иванова завоевала не только золото, но и показала лучший результат мирового сезона. Белоруска улучшила свой же предыдущий лучший прыжок на 1 сантиметр.

Тройку лидеров замкнула словенская легкоатлетка Нея Филипич, которая аж на 30 сантиметров уступила украинке.

Тройка лидеров

Анастасия Мирончук-Иванова (Беларусь) – 6.94 метра Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.82 метра Нея Филипич – Словения) – 6.52 метра

Какие результаты показала украинка на прошлых турнирах

Марина открыла сезон в Венгрии, где получила серебряную награду. Бех-Романчук, для которой это был первый турнир после карантинной паузы, показала результат 6.76 метра в пятом прыжке. В решающей попытке достигла отметки 6.72 м.

В воскресенье, 23-го августа, Бех-Романчук соревновалась на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, где выиграла золото. В решающей попытке Бех-Романчук продемонстрировала личный рекорд сезона – 6.85 метра.

Марина завоевала золото на Мемориале Януша Кусоцинского в Польше, ее победный прыжок составил 6.78 м.