7 сентября Чехия должна была помериться силами с Шотландией. Но, как сообщил официальный профиль сборной Чехии в Twitter, в команде выявлена ​​вспышка коронавируса.

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Игроки Чехии Томаш Соучек и Патрик Шик пошли на самоизоляцию из-за контакта с сотрудником, который получил положительный результат теста на COVID-19. Поэтому было принято решение не принимать участия в матче второго тура.

Когда именно эти сборные сыграют матч пока неизвестно.

Как сыграла Чехия в первом туре

Чехия уверенно победила Словакию – 1:3. Первый гол был в исполнении чешской команды, Цоуфал подобрал мяч в штрафной и переиграл голкипера ударом в нижний левый угол ворот.

Далее Дочкал только удвоил счет, удачно реализовав 11-метровый удар. Третий гол в исполнении футболистов Чехии начался с передачи Дарида на свободного Крменчик, который удачно сыграл на приеме и переиграл голкипера точным ударом в левый нижний угол ворот, сделав счет разгромным.

Словакия смогла ответить лишь одним голом престижа. Шранц удачно приложился к мячу, сильным ударом, направив его мимо голкипера. Мяч задел левую стойку и срикошетил в сетку. Этот выстрел может претендовать на звание гола месяца.

Результат поединка с участием Шотландии

Шотландия сыграла вничью против Израиля – 1:1. Не слишком зрелищный матч увидели фанаты в исполнении любимых сборных, но два гола команды таки забили.

На последней минуте первого тайма в Шотландии возникла прекрасная возможность открыть счет. Кристи победил в волевом противостоянии и с одиннадцатиметровой отметки отправил мяч в левую девятку. Офир Марсиано не смог это предотвратить.

В середине второй части встречи Захави прекрасно сыграл в завершающей стадии атаки. Он вышел на свободное пространство, получив в штрафной удачно выполнил передачу, и отправил мяч в правую девятку.