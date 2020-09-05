"Динамо" потеряло защитника перед матчем Лиги чемпионов
Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда получил травму в товарищеском матче против "Колоса". Теперь защитник скорее всего может пропустить матч против АЗ в Лиге чемпионов.
О травме у Никита Бурды сообщил сайт "Динамомания". Защитник вышел с первых минут в спарринге, но получил травму и был вынужден покинуть поле.
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Травма в товарищеском матче
Вместо Никита Бурды вышел Артем Шабанов. О серьезности травмы пока неизвестно.
Никита покидал поле не на собственных ногах, его на руках вынесли партнеры по команде. А уже со скамейки запасных его забрали на носилках к машине скорой помощи и повезли делать МРТ.
Защитник рискует пропустить ближайшие матчи киевлян, в частности еврокубковую встречу против АЗ в Лиге чемпионов. Подчеркнем, что Бурда всю свою карьеру выступает лишь за "Динамо".
Добавим, что матч против "Колоса" киевляне таки завершили победой – 1:0. Единственный гол в матче забил Артем Кравец, который недавно вернулся в состав киевского клуба.
Ближайший официальный матч "Динамо" состоится в следующую пятницу, 11 сентября. Подопечные Мирчи Луческу в рамках 2-го тура УПЛ будут принимать черниговскую "Десну". Поединок на "Олимпийском" начнется в 19:00.