Український тренер очолив "Шахтар", жахлива травма Бурди: новини спорту 5 вересня
У суботу, 5 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Роман Григорчук очолив солігорський "Шахтар"
Солігорський "Шахтар" 5 вересня оголосив про призначення Романа Григорчука новим головним тренером команди, пише 24 канал.
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У тренерський штаб коуча увійшли Михайло Савка (старший тренер), Андрій Глущенко (тренер воротарів) і Анатолій Коротя (тренер-аналітик).
Що відомо про Романа Григорчука
Останнім місцем роботи 55-річного Григорчука була "Астана", яку він покинув в січні 2020 року.
У минулому сезоні Григорчук привів клуб до перемоги в чемпіонаті і Суперкубку Казахстану, а також вивів "Астану" в груповий раунд Ліги Європи.
"Динамо" втратило Микиту Бурду перед матчем Ліги чемпіонів
Центральний захисник "Динамо" Микита Бурда отримав травму у товариському матчі проти "Колоса". Микита покидав поле не на власних ногах, його на руках винесли партнери по команді. А вже з лави запасних його забрали на ношах до машини швидкої допомоги та повезли робити МРТ.
Захисник ризикує пропустити найближчі матчі киян, зокрема єврокубкову зустріч проти АЗ у Лізі чемпіонів. Наголосимо, що Бурда всю свою кар'єру виступає лише за "Динамо".
Додамо, що матч проти "Колосу" кияни таки завершили перемогою – 1:0. Єдиний гол у матчі забив Артем Кравець, який нещодавно повернувся у склад київського клубу.
Матч Ліги націй не відбудеться через спалах коронавірусу
Другий тур Ліги націй зіграють не всі національні команди. Через спалах коронавірусу поєдинок Чехії проти Шотландії не відбудеться у зазначену дату.
Гравці Чехії Томаш Соучек і Патрік Шик пішли на самоізоляцію через контакт зі співробітником, який отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Тому було прийнято рішення не брати участі в матчі другого туру.
"Шахтар" сенсаційно програв "Олімпіку"
Під час паузи на матчі збірних "Шахтар" і "Олімпік" провели товариський матч на стадіоні ім. Баннікова, "гірники" програли з рахунком 1:2.
"Шахтар" був представлений досить сильним складом, але програв, здавалося б, явному аутсайдеру. Команда Ігоря Климовського двічі успішно підловила чемпіона України на контратаках: в першому таймі забили Шахаб і Завійський.
У другій половині гри гольові моменти були у обох команд, але все ж хороші шанси зрівняти рахунок були у "Шахтаря". Активно в нападі діяв Фернандо, який в кінці матчу скористався помилкою захисника, перехопив передачу на голкіпера, обіграв його і забив у порожні ворота з метра.
- Наступний офіційний матч команда Каштру проведе 12 вересня проти "Руху". Матч у Львові пройде в присутності уболівальників.
- "Олімпік" в рамках другого туру в той же день відправиться на виїзд до "Дніпра-1".