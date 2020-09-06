У суботу, 5 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Роман Григорчук очолив солігорський "Шахтар"

Солігорський "Шахтар" 5 вересня оголосив про призначення Романа Григорчука новим головним тренером команди, пише 24 канал.

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У тренерський штаб коуча увійшли Михайло Савка (старший тренер), Андрій Глущенко (тренер воротарів) і Анатолій Коротя (тренер-аналітик).

Що відомо про Романа Григорчука

Останнім місцем роботи 55-річного Григорчука була "Астана", яку він покинув в січні 2020 року.

У минулому сезоні Григорчук привів клуб до перемоги в чемпіонаті і Суперкубку Казахстану, а також вивів "Астану" в груповий раунд Ліги Європи.

"Динамо" втратило Микиту Бурду перед матчем Ліги чемпіонів

Центральний захисник "Динамо" Микита Бурда отримав травму у товариському матчі проти "Колоса". Микита покидав поле не на власних ногах, його на руках винесли партнери по команді. А вже з лави запасних його забрали на ношах до машини швидкої допомоги та повезли робити МРТ.

Захисник ризикує пропустити найближчі матчі киян, зокрема єврокубкову зустріч проти АЗ у Лізі чемпіонів. Наголосимо, що Бурда всю свою кар'єру виступає лише за "Динамо".

Додамо, що матч проти "Колосу" кияни таки завершили перемогою – 1:0. Єдиний гол у матчі забив Артем Кравець, який нещодавно повернувся у склад київського клубу.

Матч Ліги націй не відбудеться через спалах коронавірусу

Другий тур Ліги націй зіграють не всі національні команди. Через спалах коронавірусу поєдинок Чехії проти Шотландії не відбудеться у зазначену дату.

Гравці Чехії Томаш Соучек і Патрік Шик пішли на самоізоляцію через контакт зі співробітником, який отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Тому було прийнято рішення не брати участі в матчі другого туру.

Коли саме ці збірні зіграють матч наразі невідомо.

"Шахтар" сенсаційно програв "Олімпіку"

Під час паузи на матчі збірних "Шахтар" і "Олімпік" провели товариський матч на стадіоні ім. Баннікова, "гірники" програли з рахунком 1:2.

"Шахтар" був представлений досить сильним складом, але програв, здавалося б, явному аутсайдеру. Команда Ігоря Климовського двічі успішно підловила чемпіона України на контратаках: в першому таймі забили Шахаб і Завійський.

У другій половині гри гольові моменти були у обох команд, але все ж хороші шанси зрівняти рахунок були у "Шахтаря". Активно в нападі діяв Фернандо, який в кінці матчу скористався помилкою захисника, перехопив передачу на голкіпера, обіграв його і забив у порожні ворота з метра.