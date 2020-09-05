Киевское "Динамо" во время паузы на матчи сборных провело контрольный матч против представителя УПЛ "Колоса" – 0:1.

Колос – Динамо 0:1

Гол: Кравец, 49

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Киевляне стали первой командой, которая сыграла на новеньком стадионе "Колоса" в Ковалевке, что обошелся президенту клуба Андрею Засухе в 160 миллионов гривен.

В поединке, который несмотря на товарищеский статус получился довольно эмоциональным, все решил единственный мяч от недавнего новичка "Динамо" Артема Кравца, выступавшего с 2016 года в Германии, Испании и Турции, – 1:0 в пользу "бело-синих".

Следующие матчи "Динамо" и "Колоса"

Ближайший официальный матч "Динамо" состоится в следующую пятницу, 11 сентября. Подопечные Мирчи Луческу в рамках 2-го тура УПЛ будут принимать черниговскую "Десну". Поединок на "Олимпийском" начнется в 19:00.

А уже через несколько дней, 15 сентября, киевляне стартуют в квалификации Лиги чемпионов матчем против голландского АЗ.

В свою очередь "Колос" 12 сентября сыграет в чемпионате Украины с ПФК "Львов". 17 сентября клуб из Ковалевки дебютирует в Лиге Европы — соперником команды Руслана Костышина во втором квалифай-раунде будет греческий "Арис".

Напомним, в стартовом туре Премьер-лиги "Динамо" разгромило "Олимпик" (4:1), а "Колос" дал бой, но уступил "Шахтеру" (1:3).