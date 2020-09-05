Известный украинский тренер возглавит амбициозный клуб из Беларуси
Солигорский "Шахтер" 5 сентября объявит о назначении Романа Григорчука новым главным тренером команды.
Об этом сообщает Youtube-шоу "ТаТоТаке".
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Официальное предложение возглавить "Шахтер" наставник получил два дня назад. Сейчас стороны завершают переговоры.
Спортивный директор солигорского клуба Александр Рехвиашвили хорошо знаком с Григорчуком, под руководством которого выступал за "Вентспилс".
Отставка Юрий Вернидуба
31 августа Юрий Вернидуб покинул солигорский "Шахтер". Сделал это украинский тренер на следующий день после того, как его команда вышла в 1/8 финала кубка Беларуси. А в чемпионате команда идет на первом месте. Официально – по семейным обстоятельствам.
Что известно о Романе Григорчуке
Последним местом работы 55-летнего Григорчука была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года.
В прошлом сезоне Григорчук привел клуб к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел "Астану" в групповой раунд Лиги Европы.