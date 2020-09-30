Киевское "Динамо" обыграло "Гент" и сыграет в группе Лиги чемпионов. Также определились еще две команды, которые сыграют в группе ЛЧ. Украинки неудачно выступили на "Ролан Гаррос" – Марта Костюк и Екатерина Козлова проиграли. У борца и нардепа Жана Беленюка коронавирус. Таковы были главные новости спорта 29 сентября

"Динамо" – в группе Лиги чемпионов

"Динамо" победило "Гент" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. До перерыва киевляне забили два гола. Еще один – во втором тайме. Поэтому именно "Динамо" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. "Гент" же продолжит выступление в Лиге Европы.

Как это было "Динамо" победило "Гент" и вышло в группу Лиги чемпионов: видео

Кроме "Динамо", определились еще две команды, которые преодолели квалификацию и сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. Это венгерский "Ференцварош", который тренирует украинец Сергей Ребров, а в составе выступают Александр Зубков и Игорь Харатин. Они прошли норвежский "Мольде".

Еще один участник – греческий "Олимпиакос", одолевший кипрскую "Омонию".

В среду, 30 сентября, состоятся еще три матча, где и будут определены три последних участника группового этапа.

Вылет украинок с "Ролан Гаррос"

В первом круге "Ролан Гаррос" выступили пять украинок. Но дальше прошла только одна – Элина Свитолина. 29 сентября свои матчи проиграли Марта Костюк и Екатерина Козлова.

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Коронавирус у Жана Беленюка

Коронавирус не обошел стороной и народных депутатов. К их списку добавился борец Жан Беленюк. Он сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию.

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Определился первый финалист плей-офф Украинской хоккейной лиги. Им стал "Кременчуг", который в полуфинале в серии до четырех побед обыграл "Белый Барс".