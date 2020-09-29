Украинка Костюк разгромно проиграла 84-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в дебютном для себя матче первого круга открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Марта Костюк в двух партиях уступила японке Нао Хибино – 6:4, 6:0. Об этом пишет 24 канал.
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Матч продолжался 59 минут. Украинка сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2/5 брейкпоинтов.
Костюк начала встречу с проигранной подачи, но быстро отыграла брейк. До конца партии соперницы еще трижды брали чужую подачу. Второй сет Марта проиграла всего за 19 минут, совершив 13 невынужденных ошибок.
Костюк продолжит соревнования в Париже в парном разряде вместе с белоруской Александрой Саснович.
Выступления других украинок
Сегодня свой матч первого круга сыграет еще одна украинка – Екатерина Козлова.
Накануне турнир покинула Катарина Завацкая, уступив восьмой ракетке мира, бельгийке Кики Бертенс. Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах одолела россиянку Варвару Грачеву.