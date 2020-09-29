Во вторник, 29 сентября, киевское "Динамо" играет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Соперником был бельгийский "Гент". Киевляне вышли вперед уже на 9-й минуте.

"Динамо" вышло вперед благодаря голу Буяльского на 9-й минуте.

К теме Динамо – Гент: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Кендзера отдал разрезной пас вперед на Буяльского. Полузащитник отдал пас на ход в штрафную на Супрягу. Нападающий с угла штрафной от линии поля прострелил в центр вратарской, куда ворвался Буяльский, который в касание пяткой переправил мяч в ворота соперника.

Видео гола Буяльского

"Динамо" забило гол на 9-й минуте, как и в первом матче в Бельгии. Но тогда результативный пас отдал Буяльский, а автором гола был – Супряга.

Впоследствии "Динамо" имело возможность удвоить счет. Но мяч после удара Шапаренко попал в штангу. А добивание от Караваева было неточным.