Київське "Динамо" обіграло "Гент" та зіграє у групі Ліги чемпіонів. Також визначилися ще дві команди, які зіграють в групі ЛЧ. Українки невдало виступили на "Ролан Гаррос" – Марта Костюк та Катерина Козлова програли. У борця та нардепа Жана Беленюка коронавірус. Такими були головні новини спорту 29 вересня

"Динамо" – у групі Ліги чемпіонів

"Динамо" перемогло "Гент" у матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. До перерви кияни забили два голи. Ще один – у другому таймі. Відтак саме "Динамо"Ц зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гент" же продовжить виступ у Лізі Європи.

Як це було "Динамо" перемогло "Гент" та вийшло в групу Ліги чемпіонів: відео

Окрім "Динамо", визначилися ще дві команди, які подолали кваліфікацію та зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів. Це угорський "Ференцварош", який тренує українець Сергій Ребров, а в складі виступають Олександр Зубков та Ігор Харатін. Вони пройшли норвезький "Мольде".

Ще один учасник – грецький "Олімпіакос", який здолав кіпрську "Омонію".

У середу, 30 вересня, відбудуться ще три матчі, де і буде визначено трьох останніх учасників групового етапу.

Виліт українок з "Ролан Гаррос"

У першому колі "Ролан Гаррос" виступили п'ять українок. Але далі пройшла лише одна – Еліна Світоліна. 29 вересня свої матчі програли Марта Костюк та Катерина Козлова.

Варте уваги Ролан Гаррос: цікаві факти, несподівані рекорди і пам'ятний фінал для України

Коронавірус у Жана Беленюка

Коронавірус не обійшов стороною і народних депутатів. До їх списку додався борець Жан Беленюк. Він здав позитивний тест на коронавірус та відправився на самоізоляцію.