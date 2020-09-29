На прошлой неделе в Париже стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису – Ролан Гаррос-2020. Нынешний турнир – уже 124-й в истории!

24 канал предлагает вашему вниманию интересные цифры и факты про Ролан Гаррос, который входит в серию четырех турниров Большого шлема и единственный среди них на грунтовых кортах. Чемпионат Франции обычно проходит в течение двух недель в конце мая и начале июня. Но в этом году его перенесли на сентябрь-октябрь из-за карантина.

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Первый турнир – первая сенсация

Дебютный Ролан Гаррос состоялся в 1891 году. Победил довольно неожиданно британец Бриггз. В чем сенсация? В первых турнирах в Париже участвовали лишь члены французских клубов, в которые не входили многие сильнейшие теннисисты мира, а играли, в основном, местные маэстро. И до 1932 года они побеждали на всех соревнованиях – кроме самого первого.

Женщины начали выступать в чемпионате Франции с 1897-го. Первый титул завоевала француженка Франсуаза Массон.

"Мушкетеры" с ракетками



"Кубок мушкетеров" Ролан Гаррос

Главный трофей мужского Ролан Гаррос – "Кубок мушкетеров" – назван в честь четырех теннисистов – Жака Брюньона, Жана Боротра, Анри Коши и Рене Лакоста. Этот квартет в 1927 году в финале Кубка Дэвиса одолел до того непобедимую сборную США. Несколько позже известный писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд написал в авто графическом эссе "Отзвуки века джаза", что только французы всерьез увлеклись теннисом, как большие трофеи начали убегать из рук американцев. В самом деле, четыре "мушкетера" из Франции уверенно доминировали на кортах мира: в 1920-1930-х годах они завоевали в общей сложности 55 наград, 18 из которых – в индивидуальных соревнованиях.

Звезда-модница



Грациозная Сюзанн Ленглен

Женский кубок Ролан Гаррос носит имя звезды французского тенниса Сюзанн Ленглен, которая выиграла 86 (!) турниров за карьеру и дважды становилась олимпийской чемпионкой. Именно благодаря Сюзанн, кстати, в свое время произошло смягчение игрового дресс-кода для теннисисток. Ленглен принципиально отказывалась выходить на корт в традиционных тогда длинных юбках и жестких корсетах. Француженка играла в легкой одежде, которая не мешала двигаться. Кроме того, Сюзанн начала моду на ленты, которыми подвязывались волосы. Впоследствии так начали делать даже мужчины.

В честь героя войны



Спорткомплекс Ролан Гаррос

Главные корты Парижа были построены в 1928 году и названы в честь легендарного летчика, героя Первой мировой войны и большого поклонника тенниса Ролана Гарроса. Эта арена – одна из самых больших и удобных в мире, а сыграть на центральном корте – большая честь для всех спортсменов. Впрочем, есть и печальный эпизод в истории легендарного стадиона. В 1940 году во время оккупации Франции фашисты обустроили на "Ролан Гаррос" временный лагерь для евреев.

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Теннис под дулами автоматов

В тот страшный 1940 год матчи чемпионата Франции не играли. А в 1941-1945 годах розыгрыши состоялись, но их не признали ни Французская теннисная федерация, ни оргкомитет турнира. В первую очередь потому, что в 1941-1944-м соревнования проходили после "особого разрешения" фашистской оккупационной власти. Таким образом немцы пытались вызвать к себе хоть малейшие симпатии со стороны французов. Но это не помогло…

Искусный "мушкетер"



Только что Рафаэль Надаль выиграл очередной Ролан Гаррос

Наибольшее количество турнирных побед на Ролан Гаррос имеет Рафаэль Надаль – 12. В 2017 году, после того, как испанец в десятый раз взял Париж, ему вручили в постоянное владение копию "Кубка мушкетеров". У женщин больше всего титулов у Крис Эверт – 7.

Мультипобедители Ролан Гаррос

(5 и более побед)

Мужчины

Рафаэль Надаль (Испания) – 12

Макс Декюжи – Франция) - 8

Бьорн Борг (Швеция) – 6

Анри Коше (Франция) – 5

Женщины

Крис Эверт (США) – 7

Штеффи Граф (Германия) – 6

Сюзанн Ленглен (Франция) – 6

Франсуаза Массон (Франция) – 5

В шаге от украинского триумфа



Триумф Андре Агасси и трагедия Андрея Медведева

В 1999 году в финале Ролан Гаррос играли украинец Андрей Медведев и американец Андре Агасси. Наш земляк выиграл два первых сета и вел в третьем 3:2 на своей подаче. Если бы Медведев выиграл 6-й гейм, то, скорее всего, дожал бы титулованного соперника. Но киевлянин допустил досадные ошибки, отдал свою подачу – и психологически сломался. Агасси захватил инициативу и уверенно выиграл три сета. Общий счет – 3:2 в пользу Андре. Это был один из самых драматичных финалов на Ролан Гаррос. И один из самых обидных матчей в карьере нашего Андрея Медведева и в истории украинского тенниса.

Ролан Гаррос: интересности и рекорды



Легенда тенниса Штеффи Граф

Ролан Гаррос – первый турнир Большого шлема, на котором разрешили играть профессионалам. Произошло это в 1969 году.

– первый турнир Большого шлема, на котором разрешили играть профессионалам. Произошло это в 1969 году. Рекорд посещения турнира: 480 575 зрителей в 2019 году.

480 575 зрителей в 2019 году. Рекорд телепросмотра матча: 116 миллионов (!) зрителей. Такое количество фанатов собралось у экранов в 2011 году во время финального поединка Ли На против Франчески Скьявоне – за китаянку болели более 100 миллионов земляков. Она их не разочаровала и выиграла титул.

116 миллионов (!) зрителей. Такое количество фанатов собралось у экранов в 2011 году во время финального поединка Ли На против Франчески Скьявоне – за китаянку болели более 100 миллионов земляков. Она их не разочаровала и выиграла титул. Самые юные победители турнира: женщины – Моника Селеш в 1990 (16 лет 169 дней); мужчины – Майкл Чанг в 1989 (17 лет 109 дней).

женщины – Моника Селеш в 1990 (16 лет 169 дней); мужчины – Майкл Чанг в 1989 (17 лет 109 дней). Самые старшие победители: женщины – Жужи Кормочи в 1958 (33 года); мужчины – Андре Вашеро – в 1901 (40 лет 9 месяцев). Интересно, что следующий Ролан Гаррос-1902 выиграл его младший брат – Марсель.

женщины – Жужи Кормочи в 1958 (33 года); мужчины – Андре Вашеро – в 1901 (40 лет 9 месяцев). Интересно, что следующий Ролан Гаррос-1902 выиграл его младший брат – Марсель. Рекордное количество выступлений: Натали Тозья (18 турниров).

Натали Тозья (18 турниров). Больше всего матчевых побед: мужчины – Гильермо Вилас (56 побед в 73-х поединках), женщины – Штеффи Граф (84 победы в 94-х матчах).

мужчины – Гильермо Вилас (56 побед в 73-х поединках), женщины – Штеффи Граф (84 победы в 94-х матчах). Самые продолжительные матчи: женщины – Бюиссон vs фон Лоттум в 1995 (4 часа 7 минут); мужчины – Фабрис Санторо vs Арно Клемана в 2004 (6 часа 33 минуты).

женщины – Бюиссон vs фон Лоттум в 1995 (4 часа 7 минут); мужчины – Фабрис Санторо vs Арно Клемана в 2004 (6 часа 33 минуты). Самые короткие матчи: женщины – Штеффи Граф vs Наташа Зверева – 6:0, 6:0 в 1988 (34 минуты); мужчины – Карел Новачек vs Эдуардо Бенгоечеа– 6:0, 6:0, 6:0 в 1987 (29 минут).

Главные новости про Ролан Гаррос-2020 и результаты украинцев смотрите здесь.