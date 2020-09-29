Определился первый финалист плей-офф Украинской хоккейной лиги. Им стал "Кременчуг", который в полуфинале в серии до четырех побед обыграл "Белый Барс".

С задачей выхода в финал плей-офф "Кременчуг" справился за четыре матча. Два из них состоялись еще до вынужденного карантина, на который отправили команды уже после возобновления чемпионата.

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Два матча уже после восстановления состоялись в Белой Церкви. И в обоих матчах игрокам "Кременчуга" удавалось забросить в ворота соперника по 9 шайб. В первом домашнем матче "барсы" ответили на это двумя точными бросками. А второй игре – уже четырьмя. И от вылета их это не спасло.

Что касается "Кременчуга", то для команды это третий финал УХЛ. Команда получала медали в каждом сезоне, в котором выступала.

Вторым финалистом станет победитель пары "Донбасс" – "Днепр". Пока в этой паре впереди донецкий клуб 2:1.

Первый матч финальной серии состоится через два дня после окончания последнего матча полуфинала.