Украинская теннисистка Екатерина Козлова 29 сентября покинула Ролан Гаррос. 99-я ракетка мира проиграла в первом раунде Открытого чемпионата Франции.

Екатерина Козлова – Паула Бадоса Хильберт 1:2 (2:6, 6:4, 3:6)

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Обидчицей украинки стала 22-летняя представительница Испании Паула Бадоса Хильберт, которая в рейтинге WTA занимает 87 место. Об этом сообщает 24 канал.

Ход игры

Украинка в первом сете провально сыграла на своей подаче. Екатерине не удалось ни разу защитить свою подачу.

К чести Козловой следует сказать, что она оформила два брейка, но этого оказалось недостаточно, чтобы навязать борьбу.

В следующей партии 26-летняя украинка действовала гораздо лучше на своей подаче, выиграв 4 гейма. К этому Екатерина добавила два брейка, что позволило ей выиграть сет.

На старте решающего сета Козлова первой отдала испанке свою подачу. В итоге это позволило Бадосе Хильберт дожать украинку – 6:3.

На Ролан Гаррос из представительниц Украины осталась только Элина Свитолина. Во втором круге соперницей Элины станет мексиканка Рената Сарасуа, которая занимает 178 место в рейтинге WTA.