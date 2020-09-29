Депутат Верховной Рады и борец Жан Беленюк заразился COVID-19. Беленюк сдал положительный тест и находится на самоизоляции.

29-летний Беленюк, который в Раде представляет партию "Слуга народа", сообщил о том, что заразился коронавирусом, в своем фейсбуке. Жан записал видеообращение.

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Что известно о состоянии Беленюка

Беленюк сообщил о ходе болезни. В течение нескольких дней у Жана держится темература 37 градусов.

Он чувствует ломоту в теле, а под вечер болит голова.

Жан заявил, что, сдавая тест, был убежден, что болен. По словам борца, он предполагает, что знает, где мог заразиться.

Кроме того, Жан заявил, что будет вести блог, как борется с коронавирусом.

Сколько депутатов переболели коронавирусом

В конце августа Дмитрий Разумков сообщил, что с начала карантина коронавирусом переболели 23 парламентария. Сколько таких сейчас – точно неизвестно.

Кто из депутатов перенес COVID-19 (неполный перечень):