Луганская "Заря" стартовала в Лиге Европы сезона-2020/2021, а сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА. Главные новости спорта за 22 октября – читайте в дайджесте Спорт 24.

"Заря" стартовала в Лиге Европы

Луганская "Заря" в четверг, 22-го октября, стартовала в Лиге Европы. Луганчане на выезде встречались с английским "Лестером". Об этом сообщает 24 канал.

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Матч завершился в пользу английской команды. Хотя "Заря" агрессивно начала матч и имела хорошие возможности для гола, открыть счет в игре суждено было "Лестеру".

На 29-й минуте хозяев вывел вперед Мэддисон, закатив мяч в пустые ворота. А под занавес тайма Барнс унизительно перебросил голкипера луганчан Никиту Шевченко.

После перерыва у "Зари" снова было несколько моментов, однако реализация подвела подопечных Виктора Скрипника. Зато у "Лестера" с этим аспектом игры все было хорошо.

На 67-й минуте Ихеаначо увеличил преимущество "лис" после грубой ошибки Дмитрия Иванисени. В итоге "Лестер" выиграл 3:0.

Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

22 октября ФИФА опубликовал свой очередной ежемесячный рейтинг национальных сборных. В нем учтены результаты октябрьских матчей.

Подопечные Андрея Шевченко переместились с 24 строчки на 23-ю, обойдя команду Перу. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я.

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места:

Нидерланды – 15 (-2);

Австрия – 25 (+1).

Соперники в Лиге наций занимают следующие позиции:

Испания – 6 (+1);

Германия – 14 (0);

Швейцария – 15 (+1).

Haas покидают два пилота

Французский пилот Haas Ромен Грожан объявил, что покинет команду после окончания сезона-2020. За пять лет в Haas пилот набрал 110 очков в 92 гонках..

Последняя глава закончена, книга завершена. Надеюсь, что помог людям в команде стать лучше. Это, наверное, моя самая большая гордость. Больше, чем одна из сумасшедших первых гонок в 2016 году или 4-е место на Гран-При Австрии в 2018 году. Я желаю команде всего наилучшего в будущем,

– написал Грожан в Фейсбуке.

Место Грожана в Haas с высокой вероятностью займет Никита Мазепин – ожидается, что об этом объявят уже во время гран-при Португалии в Портимане.

Напарник Ромена датчанин Кевин Магнуссен также сообщил, что не остается в команде на будущий сезон.

BREAKING: Kevin Magnussen and Romain Grosjean will leave @HaasF1Team at the end of the 2020 season#F1 pic.twitter.com/yWAwtB1kDD — Formula 1 (@F1) October 22, 2020

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Ломаченко вылетает из рейтинга P4P

Украинец Василий Ломаченко продолжает терять ведущие позиции в рейтингах P4P (лучшие боксеры независимо от весовой категории).

На позицию Ломаченко в мировом боксе негативно повлияло поражение Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

В рейтинге The Ring 32-летний Ломаченко переместился на 7-ю строчку, хотя до недавнего времени был вторым. Лидер – Сауль Альварес.

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По версии ESPN Василий Ломаченко отныне шестой, а до боя с Лопесом был лидером.

Что интересно, в рейтинге ESPN Теофимо Лопес поднялся на 5-ю строчку и сместил Александра Усика на седьмое место.

В рейтинге TBRB Ломаченко сейчас десятый, тогда как Лопес занимает 7-е место. BWAA пока не обновляла рейтинг.

Сообщалось, что сразу после поражения Ломаченко опустился на 27-е место рейтинга лучших боксеров pound-for-pound (P4P) по версии BoxRec.

Матч "Шахтера" в ЛЧ пройдет со зрителями

Донецкий "Шахтер" получил разрешение от Министерства охраны здоровья (МОЗ) пустить зрителей на стадион во время матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера".

Поединок "Шахтер" – "Интер" состоится во вторник, 27 октября. Начало игры в 19:55. "Горняки" получили разрешение заполнить НСК "Олимпийский" в Киеве лишь на 15%

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Самый дешевый билет на матч "Шахтер" – "Интер" стоит 150 гривен. "Шахтер" будет продавать билеты в три этапа, начиная с 22 октября. Однако в свободную продажу пропуска поступят лишь 24 октября.