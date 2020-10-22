Первый полумомент в матче создала "Заря", сообщает 24 канал. Юрченко сместился с левого фланга и нанес дальний удар. Мяч пролетел выше ворот англичан.
На 11-й минуте острый момент возник у ворот "Зари". Шевченко неудачно прервал прострел, но все же ликвидировал угрозу и игроки "Лестера" не успели воспользоваться ошибкой голкипера.
На 22-й минуте "Заря" взорвалась убийственным моментом. Лунев прострелил с правого фланга на Кабаева, который оказался почти на свидании со Шмайхелем. Владислав пробил в падении, но голкипер отразил его удар.
Через 7 минут "Лестер" провел результативную атаку. Барнс нанес дальний удар, но луганчан спас каркас ворот. На подборе первым был Ихеаначо, который в падении отдал передачу на Мэддисона и тот переправил мяч в ворота.