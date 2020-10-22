Луганская "Заря" неудачно стартовала в Лиге Европы сезона-2020/2021. Украинская команда на выезде уступила английскому "Лестеру".

Лестер – Заря 3:0

Голы: Мэддисон, 29, Барнс, 45, Ихеаначо, 67

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Ход матча

Первый полумомент в матче создала "Заря", сообщает 24 канал. Юрченко сместился с левого фланга и нанес дальний удар. Мяч пролетел выше ворот англичан.

На 11-й минуте острый момент возник у ворот "Зари". Шевченко неудачно прервал прострел, но все же ликвидировал угрозу и игроки "Лестера" не успели воспользоваться ошибкой голкипера.

На 22-й минуте "Заря" взорвалась убийственным моментом. Лунев прострелил с правого фланга на Кабаева, который оказался почти на свидании со Шмайхелем. Владислав пробил в падении, но голкипер отразил его удар.

Через 7 минут "Лестер" провел результативную атаку. Барнс нанес дальний удар, но луганчан спас каркас ворот. На подборе первым был Ихеаначо, который в падении отдал передачу на Мэддисона и тот переправил мяч в ворота.

Видео гола Мэддисона

На 37-й минуте "лисы" были близки, чтобы удвоить преимущество. Ихеаначо отдал передачу Барнсу, который выиграл забег у двух центрбеков "Зари" и завершил атаку ударом. К счастью, Шевченко парировал его выстрел. Через четыре минуты Шмейхель мог подарить "Заре" гол. Датский голкипер неудачно вынес мяч и попал в Юрченко. После этого мяч попал к Иванисене, который пытался перебросить голкипера. К сожалению, Дмитрий не попал в пустые ворота. Еще один момент "Зари" был буквально через минуту. Хомченовский классно подал с левого фланга в штрафную, но Лунев не дотянулся до мяча. Активность "Зари" в конце тайма не была вознаграждена. Зато "Лестер" оформил гол в раздевалку. Ихеаначо укротил мяч перед штрафной и закрыл его корпусом. После этого форвард развернулся и отдал Барнсу на ход. Игроки "Зари" почему-то не оказали сопротивления Барнсу, который спокойно вышел на свидание с Шевченко и унизительно перебросил голкипера – 2:0. Видео гола Барнса После перерыва "Заря" продолжила владеть мячом, однако острых моментов у ворот "лис" не было. Зато англичане были близки к голу на 56-й минуте. Фофана опасно пробил после подачи с углового, но мяч пролетел мимо ворот Шевченко. В середине тайма команды обменялись дальними ударами. Выстрел Кочергина взял Шмайхель, а Мэддисон пробил выше ворот Шевченко. На 67-й минуте "Заря", к сожалению, помогла "лисам" увеличить преимущество. Иванисеня неудачно отдал пас в собственную штрафную, где мяч перехватил Ихеаначо. Дальше все было вопросом техники, которая в этот вечер не подводила нападающего "Лестера" – 3:0. Видео гола Ихеаначо