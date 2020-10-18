Боксерское сообщество наконец получило второй в 2020 году топ-бой. После встречи Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером в рамках супертяжелого веса, самую интересную вывеску имел бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса. Спорт 24 подводит итоги поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Лопес победил Ломаченко его же оружием, пишет 24 канал. Теофимо выиграл бой убедительным решением судей 119:109, 117:111, 116:112. Такая большая разница в очках не позволяет говорить о домашнем судействе в пользу Лопеса.

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Идеальная стратегия Лопеса

Из стартовых раундов было заметно, что Ломаченко стремится избегать правого удара от Лопеса. Василий глухим блоком перекрыл для Теофимо этот путь, однако американец нашел ответ для украинца.

Лопес не чурался бомбардировать корпус Ломаченко и с периодическим успехом попадал левым джебом. Только в 12-м раунде Теофимо удалось донести свои удары до Ломаченко, который на данный момент поединка почему-то угас.

"He showed everything you could possibly want from a champion."



Some of @TeofimoLopez's best work from a star-making performance in the Bubble. #LomaLopez pic.twitter.com/0BVXBppMmM — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Сложилось впечатление, что Ломаченко ожидал от Лопеса заряженность на один удар. Однако Теофимо успешно действовал без своего главного оружия. Понимая, что Ломаченко будет трудно перебоксировать, американец выбрасывал большое количество ударов.

Лопес выбросил вдвое больше ударов, чем Ломаченко: 659 против 321. 183 удара Теофимо достигли цели, Ломаченко попал 141 раз. Процент попаданий Ломаченко – 44%, у Лопеса – 28%. 20 раз Ломаченко пробил по корпусу, 34 раза Лопес.

План Лопеса был в том, чтобы выстреливать большим количеством ударов. Причем Ломаченко боялся идти в открытую рубку, ведь там его ждала правая пушка Лопеса. Следовательно, эффект нокаутирующего удара Теофимо держал Ломаченко на расстоянии и позволял Лопесу спокойно набирать очки.

Ошибка со стратегией Ломаченко

Семья Ломаченко приучила украинскую аудиторию, что после середины поединка Василий включается и добивает истощенного соперника. Однако, что Ломаченко делал до 8-го раунда? Разведкой действия Ломаченко не назовешь. Она могла закончиться в раунде 3-4-м. После этого Василий попал в тупик и не имел идей, как подойти к Теофимо.

Возможно, у Ломаченко ожидали, что Лопес, который только во второй раз в карьере прошел все 12 раундов, будет истощенным, а его дыхание собьется. Однако в 12-м раунде тяжелее дышал именно украинец.

Ломаченко оттягивал атаки настолько долго, что его бы спас только нокаут или несколько нокдаунов. В конце боя Василий действительно был близок, чтобы финишировать Теофимо.

Василий все же продемонстрировал свою скорость, благодаря которой разворачивал соперника и бомбардировал лицо. Однако добить физически более сильного Лопеса ему не удавалось.

Стратегия Ломаченко заключалась в том, чтобы обезоружить Лопеса в чемпионских раундах. Но к этому времени Василий уже был истощен большим объемом работы ног на отходах.

Лопес – красавчик

Во-первых, Лопес сдержал все свои слова (какие бы они ни были дерзкие) и победил Ломаченко. До боя с Ломаченко, хотя Теофимо и был чемпионом мира, его нельзя было назвать топ-боксером.

Теперь Лопес стал звездой. Почему? Все просто – он безапелляционно победил лидера P4P по версии многих авторитетных ресурсов. В свои 23 года он стал самым молодым абсолютным чемпионом мира.

До боя с Ломаченко 23-летнего боксерский портрет американца состоял только из нокаутирующего удара. Но теперь Теофимо предстал в Новом Свете. Теофимо может боксировать на длинной дистанции, Лопес техничен и довольно быстр.

Победа над Ломаченко доказала, что Лопес имеет хороший боксерский IQ. Видимо, не за горами смена Лопесом весовой категории. Габариты позволяют американцу подняться выше.

Не стоит списывать Ломаченко

Один бой не может перечеркнуть всю карьеру выдающегося боксера. Василий – двукратный Олимпийский чемпион и обладатель титулов в нескольких весовых категориях.

Ломаченко допустил только ошибку и исход боя с Лопесом ему следует забыть. Да, американцы часто будут напоминать Василию о себе, делая дерзкие заявления. Однако карьера боксера на этом не заканчивается.

Легкий вес не назовешь теплой ванной для Ломаченко. Очевидно, что после поражения Василию не стоит добиваться реванша, который, кстати, не прописан в контракте.

Василий может спокойно спуститься в весовой категории. Например, во втором полулегком весе есть Лео Санта Круз, Шакур Стивенсон, Мигель Берчальт и другие.

Итог боя – болельщики не увидели ни нокаута от обычно агрессивного Лопеса, ни известного "хайтека" Ломаченко. Сухая, но довольно интересная и закономерная доблесть Лопеса.