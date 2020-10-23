Луганська "Зоря" стартувала у Лізі Європи сезону-2020/2021, а збірна України піднялася у рейтингу ФІФА. Головні новини спорту за 22 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.

"Зоря" стартувала у Лізі Європи

Луганська "Зоря" у четвер, 22-го жовтня, стартувала у Лізі Європи. Луганці на виїзді зустрічалися з англійським "Лестером". Про це повідомляє 24 канал.

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Матч завершився на користь англійської команди. Хоча "Зоря" агресивніше розпочала матч та мала хороші нагоди для голу, відкрити рахунок у грі судилося "Лестеру".

На 29-й хвилині господарів вивів вперед Меддісон, закотивши м'яч у порожні ворота. А під завісу тайму Барнс принизливо перекинув голкіпера луганців Микиту Шевченка.

По перерві "Зоря" знову мала декілька моментів, однак реалізація підвела підопічних Віктора Скрипника. Натомість у "Лестера" з цим аспектом гри все було добре.

На 67-й хвилині Іхеаначо збільшив перевагу "лисиць" після грубої помилки Дмитра Іванісені. У підсумку "Лестер" виграв 3:0.

Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

22 жовтня ФІФА опублікував свій черговий щомісячний рейтинг національних збірних. У ньому враховані результати жовтневих матчів.

Підопічні Андрія Шевченка перемістилися з 24 сходинки на 23-у, обійшовши команду Перу. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи займають наступні місця:

Нідерланди – 15 (-2);

Австрія – 25 (+1).

Суперники в Лізі націй займають наступні позиції:

Іспанія – 6 (+1);

Німеччина – 14 (0);

Швейцарія – 15 (+1).

Haas покидають два пілоти

Французький пілот Haas Ромен Грожан оголосив, що покине команду після закінчення сезону-2020. За п'ять років у Haas пілот набрав 110 очок в 92 гонках.

Остання глава закінчена, книга завершена. Сподіваюся, що також допоміг людям в команді стати краще. Це, напевно, моя найбільша гордість. Більше, ніж одна з божевільних перших гонок у 2016 році або 4 місце на гран-прі Австрії у 2018 році. Я бажаю команді всього найкращого в майбутньому,

– написав Грожан у фейсбуці.

Місце Грожана в Haas з високою ймовірністю займе Микита Мазепін – очікується, що про це оголосять вже під час гран-прі Португалії в Портімані.

Напарник Ромена данець Кевін Магнуссен також повідомив, що не залишається у команді на майбутній сезон.

BREAKING: Kevin Magnussen and Romain Grosjean will leave @HaasF1Team at the end of the 2020 season#F1 pic.twitter.com/yWAwtB1kDD — Formula 1 (@F1) October 22, 2020

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Ломаченко вилітає з рейтингу P4P

Українець Василь Ломаченко продовжує втрачати провідні позиції у рейтингах P4P (найкращі боксери незалежно від вагової категорії).

На позицію Ломаченка у світовому боксі негативно вплинула поразка Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

У рейтингу The Ring 32-річний Ломаченко перемістився на 7-у сходинку, хоча донедавна був другим. Лідер – Сауль Альварес.

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За версією ESPN Василь Ломаченко відтепер шостий, а до бою з Лопесом був лідером. Що цікаво, у рейтингу ESPN Теофімо Лопес піднявся на 5-у сходинку та змістив Олександра Усика на сьоме місце. У рейтингу TBRB Ломаченко наразі десятий, коли Лопес посідає 7-е місце. BWAA поки не оновлювала рейтинг.

Повідомлялося, що відразу після поразки Ломаченко опустився на 27-е місце рейтингу найкращих боксерів pound-for-pound (P4P) за версією BoxRec.

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