"Зоря" програла "Лестеру", Україна піднялася у рейтингу: головні новини спорту 22 жовтня
Луганська "Зоря" стартувала у Лізі Європи сезону-2020/2021, а збірна України піднялася у рейтингу ФІФА. Головні новини спорту за 22 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.
"Зоря" стартувала у Лізі Європи
Луганська "Зоря" у четвер, 22-го жовтня, стартувала у Лізі Європи. Луганці на виїзді зустрічалися з англійським "Лестером". Про це повідомляє 24 канал.
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Матч завершився на користь англійської команди. Хоча "Зоря" агресивніше розпочала матч та мала хороші нагоди для голу, відкрити рахунок у грі судилося "Лестеру".
На 29-й хвилині господарів вивів вперед Меддісон, закотивши м'яч у порожні ворота. А під завісу тайму Барнс принизливо перекинув голкіпера луганців Микиту Шевченка.
По перерві "Зоря" знову мала декілька моментів, однак реалізація підвела підопічних Віктора Скрипника. Натомість у "Лестера" з цим аспектом гри все було добре.
На 67-й хвилині Іхеаначо збільшив перевагу "лисиць" після грубої помилки Дмитра Іванісені. У підсумку "Лестер" виграв 3:0.
Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА
22 жовтня ФІФА опублікував свій черговий щомісячний рейтинг національних збірних. У ньому враховані результати жовтневих матчів.
Підопічні Андрія Шевченка перемістилися з 24 сходинки на 23-у, обійшовши команду Перу. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи займають наступні місця:
- Нідерланди – 15 (-2);
- Австрія – 25 (+1).
Суперники в Лізі націй займають наступні позиції:
- Іспанія – 6 (+1);
- Німеччина – 14 (0);
- Швейцарія – 15 (+1).
Haas покидають два пілоти
Французький пілот Haas Ромен Грожан оголосив, що покине команду після закінчення сезону-2020. За п'ять років у Haas пілот набрав 110 очок в 92 гонках.
Остання глава закінчена, книга завершена. Сподіваюся, що також допоміг людям в команді стати краще. Це, напевно, моя найбільша гордість. Більше, ніж одна з божевільних перших гонок у 2016 році або 4 місце на гран-прі Австрії у 2018 році. Я бажаю команді всього найкращого в майбутньому,
– написав Грожан у фейсбуці.
Місце Грожана в Haas з високою ймовірністю займе Микита Мазепін – очікується, що про це оголосять вже під час гран-прі Португалії в Портімані.
Напарник Ромена данець Кевін Магнуссен також повідомив, що не залишається у команді на майбутній сезон.
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Ломаченко вилітає з рейтингу P4P
Українець Василь Ломаченко продовжує втрачати провідні позиції у рейтингах P4P (найкращі боксери незалежно від вагової категорії).
На позицію Ломаченка у світовому боксі негативно вплинула поразка Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
У рейтингу The Ring 32-річний Ломаченко перемістився на 7-у сходинку, хоча донедавна був другим. Лідер – Сауль Альварес.
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