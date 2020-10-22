Лига Европы: результаты матчей и видео голов 22 октября
В четверг, 22 октября, сыграли первые матчи группового этапа Лиги Европы. Результаты матчей и видео голов – в обзоре Спорт24.
Байер (Леверкузен) – Ницца 6:2
Голы: Амири, 11, Аларио, 16, Диаби, 61, Бельараби, 79, 83, Вирц, 87 – Гуири, 31, Клод Морис, 90
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Дандолк – Молде 1:2
Голы: Маррей, 35 – Хуссейн, 62, Омоиджуанфо, 72 (пен)
Лех (Познань) – Бенфика 2: 4
Голы: Исхак, 15, 49 – Пицци, 9 (пен), Нуньес, 42, 60, 90 + 3
Наполи – АЗ Алкмар 0:1
Гол: Де Вит, 57
ПАОК – Омония 1:1
Голы: Мург, 56 – Ботеак, 16
ПСВ – Гранада 1:2
Голы: Гетце, 45+1 – Молина, 57, Мачис, 66
Рапид – Арсенал 1:2
Голы: Фунтас, 51 – Луис, 70, Обамеянг, 74
Риека – Реал Сосьедад 0:1
Гол: Йон, 90+3
Стандард – Рейнджерс 0:2
Голы: Тавернеэ, 19 (пен), Руф, 90+3
Хапоель (Беер-Шева) – Славия Прага 3:1
Голы: Агудело, 45, Аколаце, 86, 88 – Провод, 75
ЦСКА (София) – ЧФР Клуж 0:2
Голы: Рондон, 53, Дяк, 74 (пен)
Янг Бойз – Рома 1:2
Голы: Нсаме, 14 (пен) – Перес, 69, Кумбулла, 74
22:00. Брага – AEK
22:00. Вильярреал – Сивасспор
22:00. Вольфсберг – ЦСКА Москва
22:00. Гоффенгайм – Црвена Звезда
22:00. Динамо Загреб – Фейенорд
22:00. Лестер – Заря
22:00. Либерец – Гент
22:00. Лудогорец – Антверпен
22:00. Маккаби Тель-Авив – Карабах
22:00. Селтик – Милан
22:00. Спарта Прага – Лилль
22:00. Тоттенгем – ЛАСК