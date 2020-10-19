В России в Псковской области в течение 16-17 октября проходил финальный этап Кубка России по ралли – "Пушкинские горы 2020". Гонки увенчались вылетом с трассы сразу шестерых экипажей.

В субботу, 17 октября, в одном месте, вылетели сразу пять боевых машин и один автомобиль безопасности. Об этом сообщает 24 канал.

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Шесть экипажей оказались в одном кювете на пятом скоростном участке (СУ5).

Какие экипажи вылетели с трассы:

#000 Леонтьева

#16 Смельцов\Северюхин

#15 Минин\Курносов

#30 Акимов\Кравченко

#33 Копырин\Афонькин

#41 Ружьев\Слобожанинов

Каждый экипаж старался как можно лучше пройти участок, однако оказывался в кювете.

Отдельного внимания заслуживают и люди, которые пытались вытащить авто. Сразу несколько мужчин не могли вытащить машину, хотя ее вес намного меньше, чем у обычного авто.

Смотрите видео вылета авто