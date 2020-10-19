Сразу шесть авто головокружительно вылетели в один кювет на ралли в России: видео
В России в Псковской области в течение 16-17 октября проходил финальный этап Кубка России по ралли – "Пушкинские горы 2020". Гонки увенчались вылетом с трассы сразу шестерых экипажей.
В субботу, 17 октября, в одном месте, вылетели сразу пять боевых машин и один автомобиль безопасности. Об этом сообщает 24 канал.
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Шесть экипажей оказались в одном кювете на пятом скоростном участке (СУ5).
Какие экипажи вылетели с трассы:
- #000 Леонтьева
- #16 Смельцов\Северюхин
- #15 Минин\Курносов
- #30 Акимов\Кравченко
- #33 Копырин\Афонькин
- #41 Ружьев\Слобожанинов
Каждый экипаж старался как можно лучше пройти участок, однако оказывался в кювете.
Отдельного внимания заслуживают и люди, которые пытались вытащить авто. Сразу несколько мужчин не могли вытащить машину, хотя ее вес намного меньше, чем у обычного авто.
Смотрите видео вылета авто