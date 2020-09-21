Луганская "Заря" сумела отобрать очки у "Шахтера" в матче УПЛ, а Виктор Выхрист продолжил покорять профессиональный бокс. Главные новости спорта за 20 сентября – читайте в дайджесте.

Осечка "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" впервые в сезоне 2020/2021 потерял очки в чемпионате Украины. Об этом сообщает 24 канал.

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20 сентября в центральном матче 3-го тура УПЛ "горняки" не смогли преодолеть луганскую "Зарю". "Шахтер" открыл счет в игре благодаря голу Марлоса.

Однако "Заря" ответила точными ударами Кочергина и Юрченко.

"Шахтер" от поражения спас Сергей Кривцов, который забил после углового.

Шахтер – Заря: видеообзор матча

Третья победа Выхриста

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист одержал третью подряд победу на профессиональном ринге.

В воскресенье, 20 сентября, Выхрист в Днепре нокаутировал лучшего боксера Испании – Габриэля Єнгуему.

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Со стартового раунда Выхрист работал первым номером. Во втором раунде Виктор провел хорошую атаку и донес правый прямой. Энгуема чудом устоял на ногах и продолжил бой.

В этом же раунде Выхрист повторил атаку и Габриэль был близок, чтобы упасть, но завалился на украинца и избежал нокдауна.

В конце третьего раунда Выхрист доставил к лицу Энгуемы несколько ударов левой и эффектно нокаутировал соперника правым прямым.

Для украинца это третья подряд досрочная победа.

"Ливерпуль" победил "Челси"

"Ливерпуль" 20-го сентября одолел "Челси" в центральном матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). "Мерсисайдцы" одержали победу по большому счету благодаря дублю Садьйо Мане.

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Частично судьба матча была определена в конце первого тайма, когда арбитр удалил защитника "Челси" Кристенсена за фол против Мане.

После перерыва именно Садьйо оформил дубль за 4 минуты и принес победу "Ливерпулю".

Футболисты "Челси" могли восстановить интригу в игре, однако Жоржиньо не реализовал пенальти. Таким образом, "синие" потерпели первое поражение в сезоне.

Результаты "Тур де Франс" – 2020

20 сентября прошел заключительный 21-й этап веломногодневки "Тур де Франс". Гонщики проехали 122 км по равнинном маршрута с одной вершиной 4-й категории.

Заключительный этап выиграл ирландец Сэм Беннетт с Deceuninck Quick Step, который также завоевал зеленую майку лучшего спринтера

Победителем общего зачета велогонки стал 21-летний словенец Тадей Погачар из команды UAE Emirates.

Рядом с ним на подиум в Париже сошли Примож Роглич, который стал вторым (+0:59) и Ричи Порт (+3:30).

Итоговый общий зачет "Тур де Франс" – 2020