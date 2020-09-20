"Ливерпуль" 20-го сентября одолел "Челси" в центральном матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). "Мерсисайдцы" одержали победу в большинстве благодаря дублю Садьйо Мане.

Челси – Ливерпуль 0:2

Голы: Мане, 50, 54

Удаление: Кристенсен, 45+1 (Челси)

Незабитый пенальти: Жоржиньо, 75 (Челси)

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Первый полумомент возник у "Ливерпуля", пишет 24 канал. Кепа неудачно выбежал из ворот и не смог опередить Салаха. Египтянин прострелил на Фирмино, но Кристенсен помешал бразильцу расписаться в пустых воротах.

"Челси" ответил аж на 32-й минуте. Вернер выиграл мяч перед штрафной, пробежал несколько метров и выстрелил с левой ноги. Однако немецкому форварду не хватило точности.

В конце тайма Кристенсен оставил "Челси" в меньшинстве: датский защитник сбил Мане, который выбегал один на один с Кепой. Арбитр после использования системы VAR удалил Кристенсена.

Сразу после перерыва оба тренера ответили на удаление: Фрэнк Лэмпард выпустил вместо Кая Хавертца Фикайо Томори. Зато Юрген Клопп бросил в бой дебютанта АПЛ – Тиаго Алькантару. Испанский экс-игрок "Баварии" заменил капитана Хендерсона.

Быстрый дубль Мане

Очень быстро во втором тайме "Ливерпуль" открыл счет. Салах оправданно в штрафной обыгрался с Фирмино, который навесил на Мане. Последний замкнул передачу точным ударом головой.

Видео первого гола Мане

Не успел "Челси" оправиться от первого гола, как пропустил во второй раз. Кепа замедлил с выбиванием мяча, чем воспользовался Мане. Садьйо перехватил мяч илегко переправил в ворота – позорная ошибка Кепы.

Видео второго гола Мане

На 66-й минуте гости были близки к третьему голу. Вейналдум вышел на рандеву с Кепой и сильно пробил. Испанский голкипер вовремя сгруппировался и отвел угрозу.

"Челси" ответил острым ударом Маунта. Мейсон выстрелил из-за пределов штрафной и мяч почти нырял под перекладину.

На 73-й минуте интрига едва не вернулась в игру. Тиаго в штрафной сбил Вернера – пенальти. Дебют испанского хавбека спас Алиссон, который уверенно отразил удар Жоржиньо.

Еще один острый момент лондонцы имели на 84 минуте. Свежий Абрахам сместился с левого фланга ближе к центру и нанес обводящий удар. Однако и в этом моменте Алиссон был на высоте.

"Ливерпуль" ответил дальним ударом Мане уже в компенсированное время, но Кепа не позволил игроку "Ливерпуля" оформить хет-трик. В итоге "Ливерпуль" отстоял преимущество, добытое благодаря дублю Мане.

Турнирная таблица АПЛ