19 сентября "Манчестер Юнайтед" принимал середняка чемпионата "Кристал Пэлас" в рамках второго тура АПЛ. "Красные дьяволы" неожиданно уступили сопернику.

МЮ – Кристал Пэлас 1:3

Голы: Ван де Бек, 80 – Таусенд, 7, Заха, 74, 85

Нереализованный пенальти: Аю, 72 (Кристал Пэлас)

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Минимальное преимущество гостей

Фаворитом этого противостояния был именно МЮ, который с первых минут пошел в атаку, но уже на 7-й минуте забил соперник. Шлупп находился в удобной для удара позиции, но увидел партнера по команде и перевел мяч на него. Таунсенд удачно сыграл на приеме и переиграл голкипера бильярдным ударом – 0:1.

Футболисты МЮ стремительно побежали в атаку. Мактоминей подхватил передачу на линии штрафной, но направил мяч мимо створа.

Погба попытался заработать 11-метровый удар, упав в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр мгновенно отклонил все попытки футболистов апеллировать к нему.

Арбитр Мартин Аткинсон несколько усомнился в эпизоде и решил воспользоваться помощью VAR. После видеопросмотра рефери сигнализировал, чтобы все было в рамках правил, пенальти не будет.

Аю обыграл нескольких соперников, проскочил мимо двух защитников и пробил, приблизившись к голкиперу – Давид де Хеа исполнил великолепный сейв.

Первый тайм так и закончился при минимальном преимуществе гостей.

Неожиданное поражение фаворита

На 55-й минуте активный Таунсенд подхватил пас в штрафной и приготовился к удару по воротам, но направил мяч слишком высоко.

Адресатом точной поперечной передачи в штрафную стал Гринвуд, который головой отправил мяч мимо створа.

Далее гости забили гол благодаря удару Захи, но арбитр усмотрел офсайд.

Показалось, что Линделоф сыграл рукой в штрафной, но главный арбитр отклонил все требования о назначении пенальти и указал продолжить игру. Но получив подсказки от помощников, остановил матч и сигнализировал, что хочет воспользоваться помощью системы VAR.

Просмотрев видеоповтор арбитр указал на 11-метровую отметку. К мячу уверенно подошел Аю, но его удар в левый угол ворот был остановлен великолепным сейвом голкипера МЮ.

И снова в игре Аткинсон. Рефери заметил нарушение и команде "Кристал Пэлас" пришлось повторно исполнить пенальти. На этот раз к мячу уже подошел Заха и реализовал пенальти, закрутив мяч в левую девятку – 0:2.

На 80-й минуте великолепная атака вышла у МЮ. Донни ван де Бек оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его низом под штангу – 1:2.

Хозяева хотели хотя бы сравнять счет, но снова забили гости. Заха одним касанием обработал мяч после убийственной передачи на границе штрафной и закрутил мяч в угол ворот – 1:3.

Итоговый счет встречи – 1:3

МЮ – Кристал Пэлас видеообзор матча