Луганська "Зоря" зуміла відібрати очки у "Шахтаря" у матчі УПЛ, а Віктор Вихрист продовжив підкорювати професійний бокс. Головні новини спорту за 20 вересня – читайте у дайджесті.

Осічка "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" вперше у сезоні-2020/2021 втрати очки в чемпіонаті України. Про це повідомляє 24 канал.

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20-го вересня у центральному матчі 3-го туру УПЛ "гірники" не змогли здолати луганську "Зорю". "Шахтар" відкрив рахунок у грі завдяки голу Марлоса.

Проте "Зоря" відповіла точними ударами Кочергіна та Юрченка.

"Шахтар" від поразки врятував Сергій Кривцов, який забив після кутового.

Шахтар – Зоря відеоогляд матчу

Третя перемога Вихриста

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист здобув третю поспіль перемогу на професійному ринзі.

У неділю, 20-го вересня, Вихрист у Дніпрі нокаутував найкращого боксера Іспанії – Габріеля Енгуему.

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Зі стартового раунду Вихрист працював першим номером. У другому раунді Віктор провів хорошу атаку та доніс правий прямий. Енгуема дивом встояв на ногах і продовжив бій.

У цьому ж раунду Вихрист повторив атаку й Габріель був близький, щоб впасти, але завалився на українця та уникнув нокдауну.

Наприкінці третього раунду Вихрист доставив до обличчя Енгуеми декілька ударів лівою та ефектно нокаутував суперника правим прямим.

Для українця це третя поспіль дострокова перемога.

"Ліверпуль" переміг "Челсі"

"Ліверпуль" 20-го вересня здолав "Челсі" у центральному матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). "Мерсисайдці" здобули перемогу в більшості завдяки дублю Садьйо Мане.

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Частково долю матчу було визначено наприкінці першого тайму, коли арбітр вилучив оборонця "Челсі" Крістенсена за фол проти Мане.

По перерві саме Садьйо оформив дубль за 4 хвилини й приніс перемогу "Ліверпулю".

Футболісти "Челсі" могли відновити інтригу в грі, проте Жоржиньо не реалізував пенальті. Таким чином, "сині" зазнали першої поразки в сезоні.

Результати "Тур де Франс"-2020

20 вересня пройшов заключний 21-й етап велобагатоденки "Тур де Франс". Гонщики проїхали 122 км по рівнинному маршруту з однією вершиною 4-ї категорії.

Заключний етап виграв ірландець Сем Беннетт з Deceuninck Quick Step, який також завоював зелену майку найкращого спринтера

Переможцем загального заліку велогонки став 21-річний словенець Тадей Погачар з команди UAE Emirates.

Поруч з ним на подіум в Парижі зійшли Прімож Рогліч, який став другим (+0:59) і Річі Порт (+3:30).

Підсумковий загальний залік "Тур де Франсу"-2020