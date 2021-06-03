Краткая биография

Виктор Выхрист родился 3 июня 1992 года в городе Светловодск Кировоградской области. Затем его семья переехала в город Кременчуг, что на Полтавщине. Там парень пошел в школу, а в последний год перед ее окончанием решил заняться боксом. Его тренером стал Александр Николаевич Ляхов, который является отцом украинской легкоатлетки Ольги Ляховой. Сейчас Виктор признается, что с детства интересовался боксом, постоянно смотрел поединки братьев Кличко, но никогда не думал, что сам когда-то будет боксером.

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Любительская карьера

Уже через четыре года после начала занятий, в 2012 году, первый раз едет на взрослый чемпионат Украины. Тогда он проиграл сразу в 1/8 финала. Однако уже через год снова участвует в соревнованиях и становится их победителем. После победы на национальных соревнованиях становится членом команды "Украинские атаманы" и начинает выступать в полупрофессиональной лиге WSB. В ее рамках провел 4 боя, в 3 одержал победу и 1 раз потерпел неудачу, проиграв нокаутом британцу Джо Джойсу.

Виктор пытался получить путевку на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Однако, на отборочном турнире проиграл все тому же Джо Джойсу.

Успех к Выхристу пришел в 2017 году. Тогда он победил на домашнем для Украины чемпионате Европы по боксу, который проходил в Харькове. После этого успеха он был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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Второе по значимости достижение – победа на II Европейских играх 2019 года в Минске. Интересно, что его тренером был все тот же Александр Ляхов, который между выступлениями Виктора параллельно следил за результатами своей дочери.

Причины начала профи-карьеры

Учитывая победу на Европейских играх, статус действующего чемпиона Европы, боксер был главным фаворитом на поездку на Олимпиаду в Токио от Украины. Но судьба распорядилась иначе. Осенью прошлого года в финале чемпионата страны Виктор проиграл одесситу грузинского происхождения Цотне Рогаве. В начале 2020 года Цотне победил на одном из самых престижных турниров среди любителей – Кубке Странджа, чем подтвердил неслучайность своей победы. Возможно, что именно результат этого турнира решал, кто будет главной нашей надеждой в хэвивейте на этих играх.

Понимая, что попасть на самые престижные соревнования среди любителей не удастся, переход в профессионалы вполне логичен.

Удачный дебют

Чемпион Европейских игр 2019 года Выхрист дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года. Украинец за 55 секунд нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.

Второй поединок чемпион Европы 2017 года провел против харьковчанина Семена Пахомова и снова одержал досрочную победу.

Третий бой Выхриста состоялся 20 сентября. В Днепре был нокаутирован Габриэль Энгуема из Испании. 31 октября Выхрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама.

В ноябре 2020-го Выхрист встретился с поляком Камилом Соколовски и впервые выиграл по очкам.

В 2021 году Виктор провел два поединка. 13 марта украинец снова по очкам одолел Вильмера Васкеса. Бой длился 8 раундов. Предыдущий бой Виктора состоялся 15 мая. Выхрист эффектно нокаутировал Яцека Пьонтека.

Скандал с Федерацией бокса Украины

После того, как стало известно о переходе Выхриста в профессионалы, в украинском боксе разгорелся скандал. Сначала Федерация бокса Украины решила дисквалифицировать тренера Выхрист Александра Ляхова, а также Андрея Котельника, который стал его промоутером. При этом Котельник является президентом Федерации бокса Львова. В ответ Котельник пообещал обратный иск против ФБУ. Сам Выхрист остался шокирован решением ФБУ дисквалифицировать его тренера.

Но на этом все не закончилось. В Кременчуге местные чиновники готовятся отобрать государственную стипендию и квартиру у боксера, ведь тот перешел в профессионалы.

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Технический арсенал

По своему стилю вряд ли найдется боксер, более похожий на Владимира Кличко, чем Виктор Выхрист. Его рост всего на 2 сантиметра ниже, чем у младшего из братьев, и составляет 196 сантиметров. Также очень похожая манера передвижения по рингу, основное оружие – это джеб. Обладает достаточно быстрыми руками, часто пробивает двойки.

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Среди недостатков, конечно, можно отметить не слишком надежную оборону и нежную кожу, регулярно получал рассечения. Для своего роста имеет относительно небольшой вес, что составляет около 105 килограммов. Выглядит "добрым" боксером с отсутствием инстинкта убийцы.

Перспективы

Потенциально должен стать одним из лучших боксеров дивизиона. Очень многое будет зависеть от возможностей промоутера. Может легко перебоксировать таких оппонентов, как Карлос Такам, Дерек Чисора и даже Дилиан Уайт. Однако может и проиграть некоему джорнимену из-за отсутствия стального подбородка. Будет нежелательным оппонентом для любого элитного боксера супертяжелого веса.