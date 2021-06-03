Виктор Выхрист родился 3 июня 1992 года в городе Светловодск Кировоградской области. Затем его семья переехала в город Кременчуг, что на Полтавщине. Там парень пошел в школу, а в последний год перед ее окончанием решил заняться боксом. Его тренером стал Александр Николаевич Ляхов, который является отцом украинской легкоатлетки Ольги Ляховой. Сейчас Виктор признается, что с детства интересовался боксом, постоянно смотрел поединки братьев Кличко, но никогда не думал, что сам когда-то будет боксером.

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Уже через четыре года после начала занятий, в 2012 году, первый раз едет на взрослый чемпионат Украины. Тогда он проиграл сразу в 1/8 финала. Однако уже через год снова участвует в соревнованиях и становится их победителем. После победы на национальных соревнованиях становится членом команды "Украинские атаманы" и начинает выступать в полупрофессиональной лиге WSB. В ее рамках провел 4 боя, в 3 одержал победу и 1 раз потерпел неудачу, проиграв нокаутом британцу Джо Джойсу.

Виктор пытался получить путевку на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Однако, на отборочном турнире проиграл все тому же Джо Джойсу.

Успех к Выхристу пришел в 2017 году. Тогда он победил на домашнем для Украины чемпионате Европы по боксу, который проходил в Харькове. После этого успеха он был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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Второе по значимости достижение – победа на II Европейских играх 2019 года в Минске. Интересно, что его тренером был все тот же Александр Ляхов, который между выступлениями Виктора параллельно следил за результатами своей дочери.

Учитывая победу на Европейских играх, статус действующего чемпиона Европы, боксер был главным фаворитом на поездку на Олимпиаду в Токио от Украины. Но судьба распорядилась иначе. Осенью прошлого года в финале чемпионата страны Виктор проиграл одесситу грузинского происхождения Цотне Рогаве. В начале 2020 года Цотне победил на одном из самых престижных турниров среди любителей – Кубке Странджа, чем подтвердил неслучайность своей победы. Возможно, что именно результат этого турнира решал, кто будет главной нашей надеждой в хэвивейте на этих играх.

Понимая, что попасть на самые престижные соревнования среди любителей не удастся, переход в профессионалы вполне логичен.

Чемпион Европейских игр 2019 года Выхрист дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года. Украинец за 55 секунд нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.

Второй поединок чемпион Европы 2017 года провел против харьковчанина Семена Пахомова и снова одержал досрочную победу.

Третий бой Выхриста состоялся 20 сентября. В Днепре был нокаутирован Габриэль Энгуема из Испании. 31 октября Выхрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама.

В ноябре 2020-го Выхрист встретился с поляком Камилом Соколовски и впервые выиграл по очкам.

В 2021 году Виктор провел два поединка. 13 марта украинец снова по очкам одолел Вильмера Васкеса. Бой длился 8 раундов. Предыдущий бой Виктора состоялся 15 мая. Выхрист эффектно нокаутировал Яцека Пьонтека.

После того, как стало известно о переходе Выхриста в профессионалы, в украинском боксе разгорелся скандал. Сначала Федерация бокса Украины решила дисквалифицировать тренера Выхрист Александра Ляхова, а также Андрея Котельника, который стал его промоутером. При этом Котельник является президентом Федерации бокса Львова. В ответ Котельник пообещал обратный иск против ФБУ. Сам Выхрист остался шокирован решением ФБУ дисквалифицировать его тренера.

Но на этом все не закончилось. В Кременчуге местные чиновники готовятся отобрать государственную стипендию и квартиру у боксера, ведь тот перешел в профессионалы.

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По своему стилю вряд ли найдется боксер, более похожий на Владимира Кличко, чем Виктор Выхрист. Его рост всего на 2 сантиметра ниже, чем у младшего из братьев, и составляет 196 сантиметров. Также очень похожая манера передвижения по рингу, основное оружие – это джеб. Обладает достаточно быстрыми руками, часто пробивает двойки.

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Среди недостатков, конечно, можно отметить не слишком надежную оборону и нежную кожу, регулярно получал рассечения. Для своего роста имеет относительно небольшой вес, что составляет около 105 килограммов. Выглядит "добрым" боксером с отсутствием инстинкта убийцы.

Потенциально должен стать одним из лучших боксеров дивизиона. Очень многое будет зависеть от возможностей промоутера. Может легко перебоксировать таких оппонентов, как Карлос Такам, Дерек Чисора и даже Дилиан Уайт. Однако может и проиграть некоему джорнимену из-за отсутствия стального подбородка. Будет нежелательным оппонентом для любого элитного боксера супертяжелого веса.