В пятницу, 18 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Дмитрий Михайленко подал в отставку с поста главного тренера "Днепра-1"

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко подал в отставку. Вместе с Михайленко уходит весь тренерский штаб, пишет 24 канал.

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Днепряне ужасно начали новый розыгрыш чемпионата Украины – всего одно очко в трех турах.

Претендентами на пост нового наставника "Днепра-1" назывались экс-наставник "Карпат" Игорь Йовичевич и российский специалист Сергей Ташуев.

Карьера Михайленко в "Днепр-1"

Дмитрий Михайленко работал главным тренером Днепра-1 с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала

18 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. На этой стадии сыграют 22 команды.

11 из них – это победители предыдущего этапа Кубка Украины. К ним присоединились 11 команд УПЛ. Жребий был слеп, поэтому на этой стадии турнира между собой могли сыграть клубы из одной лиги, в том числе и УПЛ.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Полесье – Минай

Прикарпатье – Колос

Ворскла – Львов

Александрия – Ингулец

Кривбасс – Нива (Винница)

Эпицентр – Агробизнес

Верес – Николаев

Горняк-Спорт – Днепр-1

Десна – Рух

Виктория – Мариуполь

ВПК-Арго – Олимпик

Матчи 1/16 финала Кубка Украины запланированы на 30 сентября.

Денис Беринчик возвращается на ринг

Украинский боксер Денис Беринчик возвращается на ринг. Обладатель титула WBO International в легком весе проведет следующий бой 8 октября. Его соперником стал румынский боксер Виорел Симион.

Украинский боксер проведет защиту пояса WBO International. Кроме Беринчика, участие в вечере бокса примут Максим Бурсак, Василий Чеботарь и чемпион Украины Мишико Беселия.

Что известно о Виореле Симионе

Виорел Симион на 6 лет старше Дениса, живет и тренируется в Румынии. Боксирует в стойке правши. Виорел провел 25 боев, имеет 22 победы, 9 из которых нокаутами. В свое время владел титулами интерконтинентального чемпиона IBF, чемпиона WBF, интернационального чемпиона по версии WBC, чемпиона WBC Mediterranean.

Украина приблизилась к Турции в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам еврокубковой недели Украина сократила отставание от Турции и Австрии в таблице коэффициентов УЕФА.

Победы "Динамо" над АЗ в Лиге чемпионов и "Колоса" над "Арисом" в Лиге Европы принесли в национальную копилку каждая по 1,5 очка.

В рейтинге Украина остается на 12-й позиции, отставая от Турции на 0,500 балла и чуть приблизившись к Австрии (минус 1,925).

Таблица коэффициентов УЕФА