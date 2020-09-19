Отставка тренера "Днепра-1", жеребьевка Кубка Украины: новости спорта 18 сентября
В пятницу, 18 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.
Дмитрий Михайленко подал в отставку с поста главного тренера "Днепра-1"
Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко подал в отставку. Вместе с Михайленко уходит весь тренерский штаб, пишет 24 канал.
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Днепряне ужасно начали новый розыгрыш чемпионата Украины – всего одно очко в трех турах.
Претендентами на пост нового наставника "Днепра-1" назывались экс-наставник "Карпат" Игорь Йовичевич и российский специалист Сергей Ташуев.
Карьера Михайленко в "Днепр-1"
Дмитрий Михайленко работал главным тренером Днепра-1 с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала
18 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. На этой стадии сыграют 22 команды.
11 из них – это победители предыдущего этапа Кубка Украины. К ним присоединились 11 команд УПЛ. Жребий был слеп, поэтому на этой стадии турнира между собой могли сыграть клубы из одной лиги, в том числе и УПЛ.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
- Полесье – Минай
- Прикарпатье – Колос
- Ворскла – Львов
- Александрия – Ингулец
- Кривбасс – Нива (Винница)
- Эпицентр – Агробизнес
- Верес – Николаев
- Горняк-Спорт – Днепр-1
- Десна – Рух
- Виктория – Мариуполь
- ВПК-Арго – Олимпик
Денис Беринчик возвращается на ринг
Украинский боксер Денис Беринчик возвращается на ринг. Обладатель титула WBO International в легком весе проведет следующий бой 8 октября. Его соперником стал румынский боксер Виорел Симион.
Украинский боксер проведет защиту пояса WBO International. Кроме Беринчика, участие в вечере бокса примут Максим Бурсак, Василий Чеботарь и чемпион Украины Мишико Беселия.
Что известно о Виореле Симионе
Виорел Симион на 6 лет старше Дениса, живет и тренируется в Румынии. Боксирует в стойке правши. Виорел провел 25 боев, имеет 22 победы, 9 из которых нокаутами. В свое время владел титулами интерконтинентального чемпиона IBF, чемпиона WBF, интернационального чемпиона по версии WBC, чемпиона WBC Mediterranean.
Украина приблизилась к Турции в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам еврокубковой недели Украина сократила отставание от Турции и Австрии в таблице коэффициентов УЕФА.
Победы "Динамо" над АЗ в Лиге чемпионов и "Колоса" над "Арисом" в Лиге Европы принесли в национальную копилку каждая по 1,5 очка.
В рейтинге Украина остается на 12-й позиции, отставая от Турции на 0,500 балла и чуть приблизившись к Австрии (минус 1,925).
Таблица коэффициентов УЕФА