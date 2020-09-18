18 сентября "Днепр-1" дома принимал "Мариуполь" в 3 туре УПЛ. Поединок завершился тяжелой победой подопечных Маркевича – 1: 2.

Днепр-1 – Мариуполь 1:2

Голы: Хобленко, 60 – Бондаренко, 26, Сагуткин, 78

Удаление: Сагуткин, 90 + 6 (Мариуполь)

Смотрите также Днепр-1 – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ

В подвешенном состоянии находится дальнейшая судьба Дмитрия Михайленко на посту главного тренера днепрян после двух неудач в стартовых поединках против "Ингульца" (1:1) и донецкого "Олимпика" (1:3).

Не все однозначно и в карьере Остапа Маркевича в его работе с "Мариуполем". После первой неудачи с "Александрией" (1:4), на главного тренера приазовцев пришлось много критики. Однако следующая игра против луганской "Зари" (1:0), стала успешной для "Мариуполя", что позволило команде набрать первые очки в новом сезоне.

После второго тура "Мариуполь" и "Днепр-1" снова оказались соседями по турнирной таблице, как и в конце прошлого сезона, но уже с лидерством команды Маркевича.

Днепряне активнее начали матч. Хобленко выполнил боковые ножницы на левом углу вратарской, но мяч просвистел рядом со стойкой.

"Мариуполь" ответил на 19-й минуте: Кулаков убежал в чужую штрафную под длинный пас верхом, после чего пробил над перекладиной. А еще впоследствии Кирюханцев пробил из-за пределов штрафной, после быстрого розыгрыша от его партнеров, рядом с правой штангой.

Приазовцы открыли счет на 27-й минуте, когда просто расступились защитники днепрян перед Артемом Бондаренко, который протащил мяч по правому флангу, зашел в полукруг у штрафной и тут же выстрелил в ближний верхний угол.

Видео гола Бондаренко

После перерыва над перекладиной пробил все тот же Бондаренко из центра штрафной, с другой касание замыкая прострел с левого фланга.

На 60-й минуте хозяева восстановили паритет в матче. Алексей Хобленко в одно касание переправил мяч в сетку, замкнув передачу Дубинчака с левого фланга, который для него оказался свободным.

Видео гола Хобленко

Ближе к концу матча, на 78-й минуте Даниил Сагуткин вырвал победу для команды Остапа Маркевича. Со спорной штрафной подал Кащук, а головой забил мяч в сетку Сагуткин с границы вратарской.

Таким образом, "Мариуполь" выиграл второй подряд матч под руководством Маркевича и имеет в активе 6 баллов. "Днепр-1" с 1 зачетом баллом занимает 11 строчку УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ