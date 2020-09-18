Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко подал в отставку. Вместе с Михайленко идет весь тренерский штаб.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции после поражения в матче 3-го тура УПЛ с Мариуполем (1:2), сообщает 24 канал.

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Мне нужно сделать заявление – с ребятами в раздевалке я уже поговорил, теперь настало время сказать об этом на пресс-конференции.

"Старт не такой, как мы хотели, что-то идет не так. Поэтому, наверное, пора идти, перевернуть страницу. Как бы это обидно ни звучало, я провел более 20 клубов в этом клубе, как игрок и как тренер. Мы с моим тренерским штабом уходим. Хочу поблагодарить всех болельщиков, руководство, президента Андрея Русола и всех ребят, которые были рядом. Сейчас настало время кораблю сменить капитана", – заявил Михайленко

Добавим, что днепряне ужасно начали новый розыгрыш чемпионата Украины – всего одно очко в трех турах.

Претендентами на пост нового наставника "Днепра-1" назывались экс-наставник "Карпат" Игорь Йовичевич и российский специалист Сергей Ташуев.

Карьера Михайленко в "Днепр-1"

Дмитрий Михайленко работал главным тренером Днепра-1 с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую Лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.