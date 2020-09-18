Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала
В пятницу, 18 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Здесь своих соперников узнали и 11 команд, которые выступают в УПЛ.
На этой стадии сыграют 22 команды. 11 из них – это победители предыдущего этапа Кубка Украины. К ним присоединились 11 команд УПЛ. Жребий был слеп, поэтому на этой стадии турнира между собой могли сыграть клубы из одной лиги, в том числе и УПЛ.
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Так и произошло. Сразу в трех матчах между собой сыграют команды УПЛ.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
- Полесье – Минай
- Прикарпатье – Колос
- Ворскла – Львов
- Александрия – Ингулец
- Кривбасс – Нива (Винница)
- Эпицентр – Агробизнес
- Верес – Николаев
- Горняк-Спорт – Днепр-1
- Десна – Рух
- Виктория – Мариуполь
- ВПК-Арго – Олимпик
Матчи 1/16 финала Кубка Украины запланированы на 30 сентября.
Стоит добавить, что в жеребьевке приняли участие 11 из 14 команд УПЛ. Три клуба получили значительное преимущество. Луганская "Заря" начнет выступления со стадии 1/8 финала (базовая дата матча 2 декабря).
А "Шахтер" и "Динамо", как чемпион Украины и обладатель Кубка соответственно, аж со стадии четвертьфинала. Матчи этого этапа состоятся уже в 2021 году.