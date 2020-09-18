В пятницу, 18 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Здесь своих соперников узнали и 11 команд, которые выступают в УПЛ.

На этой стадии сыграют 22 команды. 11 из них – это победители предыдущего этапа Кубка Украины. К ним присоединились 11 команд УПЛ. Жребий был слеп, поэтому на этой стадии турнира между собой могли сыграть клубы из одной лиги, в том числе и УПЛ.

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Так и произошло. Сразу в трех матчах между собой сыграют команды УПЛ.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Полесье – Минай

Прикарпатье – Колос

Ворскла – Львов

Александрия – Ингулец

Кривбасс – Нива (Винница)

Эпицентр – Агробизнес

Верес – Николаев

Горняк-Спорт – Днепр-1

Десна – Рух

Виктория – Мариуполь

ВПК-Арго – Олимпик

Матчи 1/16 финала Кубка Украины запланированы на 30 сентября.

Стоит добавить, что в жеребьевке приняли участие 11 из 14 команд УПЛ. Три клуба получили значительное преимущество. Луганская "Заря" начнет выступления со стадии 1/8 финала (базовая дата матча 2 декабря).

А "Шахтер" и "Динамо", как чемпион Украины и обладатель Кубка соответственно, аж со стадии четвертьфинала. Матчи этого этапа состоятся уже в 2021 году.