Денис Беринчик возвращается в ринг: дата поединка
Украинский боксер Денис Беринчик возвращается в ринг. Обладатель титула WBO International в легком весе проведет следующий бой 8 октября.
Беринчик проведет защиту титула
Промоутерская компания K2 Promotions анонсировала вечер бокса на 8 октября 2020 года. В главном поединке выступит непобедимый Денис Беринчик.
Кстати Проведет ли Беринчик бой за титул WBO, которым владеет Ломаченко – ответ промоутера
Украинский боксер проведет защиту пояса WBO International. Соперник Дениса пока неизвестен.
Кроме Беринчика, участие в вечере бокса примут Максим Бурсак, Василий Чеботарь и чемпион Украины Мишико Беселия.
Событие состоится в загородном комплексе "Equides club" в селе Лесники Киевской области. Трансляция будет на сервисе MEGOGO.
Что известно о Беринчике?Украинец провел 13 поединков на профессиональном ринге и все выиграл. Предыдущий раз Денис выходил на ринг 22 февраля, когда победил аргентинца Эктора Сармиенто. Денис – серебряный призер Олимпийских игр-2012.
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