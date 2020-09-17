Украинский боксер Денис Беринчик возвращается в ринг. Обладатель титула WBO International в легком весе проведет следующий бой 8 октября.

Беринчик проведет защиту титула

Промоутерская компания K2 Promotions анонсировала вечер бокса на 8 октября 2020 года. В главном поединке выступит непобедимый Денис Беринчик.

Кстати Проведет ли Беринчик бой за титул WBO, которым владеет Ломаченко – ответ промоутера

Украинский боксер проведет защиту пояса WBO International. Соперник Дениса пока неизвестен.

Кроме Беринчика, участие в вечере бокса примут Максим Бурсак, Василий Чеботарь и чемпион Украины Мишико Беселия.

Событие состоится в загородном комплексе "Equides club" в селе Лесники Киевской области. Трансляция будет на сервисе MEGOGO.