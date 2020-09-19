Відставка тренера "Дніпра-1", жеребкування Кубка України: новини спорту 18 вересня
У п'ятницю, 18 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Дмитро Михайленко подав у відставку з поста головного тренера "Дніпра-1"
Головний тренер "Дніпра-1" Дмитро Михайленко подав у відставку. Разом з Михайленком йде весь тренерський штаб, пише 24 канал.
Дивіться також "Маріуполь" виграв другий матч під керівництвом Маркевича: відео
Дніпряни жахливо почали новий розіграш чемпіонату України – всього одне очко в трьох турах.
Претендентами на пост нового наставника "Дніпра-1" називалися екснаставник "Карпат" Ігор Йовічевіч і російський фахівець Сергій Ташуєв.
Кар'єра Михайленка у "Дніпро-1"
Дмитро Михайленко працював головним тренером Дніпра-1 з моменту заснування клубу, пройшов з командою Другу і Першу ліги, а також дебютував в минулому сезоні в УПЛ.
Кубок України: результати жеребкування 1/16 фіналу
18 вересня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України. На цій стадії зіграють 22 команди.
11 з них – це переможці попереднього етапу кубка України. До них приєдналися 11 команд УПЛ. Жереб був сліпий, тож на цій стадії турніру між собою могли зіграти клуби з одної ліги, в тому числі й УПЛ.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
- Полісся – Минай
- Прикарпаття – Колос
- Ворскла – Львів
- Олександрія – Інгулець
- Кривбас – Нива (Вінниця)
- Епіцентр – Агробізнес
- Верес – Миколаїв
- Гірник-Спорт – Дніпро-1
- Десна – Рух
- Вікторія – Маріуполь
- ВПК-Арго – Олімпік
Денис Берінчик повертається у ринг
Український боксер Денис Берінчик повертається у ринг. Володар титулу WBO International в легкій вазі проведе наступний бій 8 жовтня. Його суперником став румунський боксер Віорел Сіміон.
Український боксер проведе захист поясу WBO International. Окрім Берінчика, участь у вечорі боксу візьмуть Максим Бурсак, Василь Чоботар та чемпіон України Мішико Беселія.
Що відомо про Віорела Сіміона
Віорел Сіміон на 6 років старший за Дениса, живе та тренується у Румунії. Боксує у стійці правші. Віорел провів 25 боїв, має 22 перемоги, 9 з яких нокаутами. Свого часу володів титулами інтерконтинентального чемпіона IBF, чемпіона WBF, інтернаціонального чемпіона за версією WBC, чемпіона WBC Mediterranean.
Україна наблизилася до Туреччини у таблиці коефіцієнтів УЄФА
За підсумками єврокубкового тижня Україна скоротила відставання від Туреччини і Австрії в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Перемоги "Динамо" над АЗ в Лізі чемпіонів і "Колоса" над "Арісом" в Лізі Європи принесли в національну скарбничку кожна по 1,5 очка.
У рейтингу Україна залишається на 12-й позиції, відстаючи від Туреччини на 0,500 бала і трохи наблизившись до Австрії (мінус 1,925).
Таблиця коефіцієнтів УЄФА