У п'ятницю, 18 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Дмитро Михайленко подав у відставку з поста головного тренера "Дніпра-1"

Головний тренер "Дніпра-1" Дмитро Михайленко подав у відставку. Разом з Михайленком йде весь тренерський штаб, пише 24 канал.

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Дніпряни жахливо почали новий розіграш чемпіонату України – всього одне очко в трьох турах.

Претендентами на пост нового наставника "Дніпра-1" називалися екснаставник "Карпат" Ігор Йовічевіч і російський фахівець Сергій Ташуєв.

Кар'єра Михайленка у "Дніпро-1"

Дмитро Михайленко працював головним тренером Дніпра-1 з моменту заснування клубу, пройшов з командою Другу і Першу ліги, а також дебютував в минулому сезоні в УПЛ.

Кубок України: результати жеребкування 1/16 фіналу

18 вересня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України. На цій стадії зіграють 22 команди.

11 з них – це переможці попереднього етапу кубка України. До них приєдналися 11 команд УПЛ. Жереб був сліпий, тож на цій стадії турніру між собою могли зіграти клуби з одної ліги, в тому числі й УПЛ.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

Полісся – Минай

Прикарпаття – Колос

Ворскла – Львів

Олександрія – Інгулець

Кривбас – Нива (Вінниця)

Епіцентр – Агробізнес

Верес – Миколаїв

Гірник-Спорт – Дніпро-1

Десна – Рух

Вікторія – Маріуполь

ВПК-Арго – Олімпік

Матчі 1/16 фіналу кубка України заплановані на 30 вересня.

Денис Берінчик повертається у ринг

Український боксер Денис Берінчик повертається у ринг. Володар титулу WBO International в легкій вазі проведе наступний бій 8 жовтня. Його суперником став румунський боксер Віорел Сіміон.

Український боксер проведе захист поясу WBO International. Окрім Берінчика, участь у вечорі боксу візьмуть Максим Бурсак, Василь Чоботар та чемпіон України Мішико Беселія.

Що відомо про Віорела Сіміона

Віорел Сіміон на 6 років старший за Дениса, живе та тренується у Румунії. Боксує у стійці правші. Віорел провів 25 боїв, має 22 перемоги, 9 з яких нокаутами. Свого часу володів титулами інтерконтинентального чемпіона IBF, чемпіона WBF, інтернаціонального чемпіона за версією WBC, чемпіона WBC Mediterranean.

Україна наблизилася до Туреччини у таблиці коефіцієнтів УЄФА

За підсумками єврокубкового тижня Україна скоротила відставання від Туреччини і Австрії в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Перемоги "Динамо" над АЗ в Лізі чемпіонів і "Колоса" над "Арісом" в Лізі Європи принесли в національну скарбничку кожна по 1,5 очка.

У рейтингу Україна залишається на 12-й позиції, відстаючи від Туреччини на 0,500 бала і трохи наблизившись до Австрії (мінус 1,925).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА