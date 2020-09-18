По итогам еврокубковой недели Украина сократила отставание от Турции и Австрии в таблице коэффициентов УЕФА.

Победы "Динамо" над АЗ в Лиге чемпионов и Колоса над Арисом в Лиге Европы принесли в национальную копилку каждая по 1,5 очка (в квалификационных раундах, состоящих из одного матча, за победу дают 1,5 очка, за ничью – 1, за поражение – 0,5), пишет 24 канал.

Как это было Украинский "Колос" с победы над "Арисом" дебютировал в Лиге Европы: видео

Если к этому добавить четыре бонусных очка "Шахтера" за участие в групповом этапе Лиги чемпионов (туда донецкий клуб попал автоматически), имеем в сумме 7 пунктов, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 1,4 балла (7 очков делим на 5 клубов) .

В рейтинге Украина остается на 12-й позиции, отставая от Турции на тех же 0,500 балла и чуть приблизившись к Австрии (минус 1,925).

Но нужно поглядывать и обратно, где ход набирает Шотландия (отстает от нас на 0,575 балла или 2,5 очка).

Таблица коэффициентов УЕФА

Что мы имеем

12 позиция в таблице коэффициентов УЕФА имеет квоту в еврокубках на лето 2022 года из пяти клубов: два – в Лиге чемпионов (один – во втором квалификационном, один – в плей-офф раунде квалификации), один – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два – в Лиге конференций (один – во второй квалификации и один – в третий).