Рафаэль Надаль победил на Ролан Гаррос. В финале он обыграл Новака Джоковича. Хэмилтон победил на гран-при Айфеля. И повторил рекорд Шумахера. Зато новый рекорд установил Райкконен. Состоялись очередные матчи Лиги наций. Таковы были главные новости спорта 11 октября.

Надаль победил на Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль защитил свой титул победителя Ролан Гаррос. Он здесь победил 13-й раз, в четвертый раз подряд.

Победа во Франции стала для Надаля 20-й на турнирах Grand Slam. И по этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером.

День рекордов в Формуле-1

В Формуле-1 состоялось гран-при Айфеля. Гонка была на легендарной трассе Нюрбургринг.

Победу одержал Льюис Хэмилтон. Для него это 91-я победа в Формуле-1, и по этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером. После гонки его с этим достижением поздравил сын Шумахера Мик. И подарил отцовский шлем.

Кими Райкконен провел свою 323-ю гонку в Формуле-1. И вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя Рубенса Баррикелло.

Пилотом дня был признан Нико Хюлькенберг. Он стартовал 20-м, а финишировал на 8-й позиции. Об участии в гонках он узнал за несколько часов до начала квалификации в субботу.

Результаты матчей Лиги наций

В воскресенье сыграли сразу 20 матчей в рамках Лиги наций. Среди них и топовые противостояния.

Англия одержала волевую победу над сборной Бельгии. Победный гол был забит благодаря рикошету.

Сколько заработал "Шахтер" за сезон

Донецкий "Шахтер" опубликовал итоговый отчет за предыдущий сезон. Среди прочего там есть и сумма, которая "горняки" заработали. Это 2 миллиарда 522 миллиона гривен.

Половина этой суммы – это выплаты от УЕФА и ФИФА. Речь идет о 1 миллиарде 256 миллионах гривен. Эти деньги "Шахтер" заработал благодаря участию в групповом этапе Лиги чемпионов, а также выступлению в раунде плей-офф Лиги Европы, где "горняки" дошли до полуфинала турнира.

Сколько потратил "Шахтер" за сезон в отчете не указывают.