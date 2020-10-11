Уэльс не сумел обыграть Ирландию в большинстве: результаты матчей Лиги наций 11 октября (видео)
В воскресенье, 11 октября, были сыграны очередные матчи Лига наций. Первые два матча игрового дня закончились без забитых голов. Результаты – в обзоре Спорт24.
Первыми игровой день открывали два матча: Ирландия дома принимала Уэльс, а Казахстан играл против Албании. Оба матча закончились с одинаковым счетом 0:0. Единственная разница – ирландцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Макклина на 84-й минуте.
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Ирландия – Уэльс 0:0
Удаление: Макклин, 84 (Ирландия)
Казахстан – Албания 0:0
Всего 11 октября состоятся еще 18 матчей. Часть из них начнется в 19:00, остальные – в 21:45
Лига А
19:00. Англия – Бельгия
19:00. Босния и Герцеговина – Нидерланды
19:00. Хорватия – Швеция
21:45. Исландия – Дания
21:45. Польша – Италия
21:45. Франция – Португалия
Лига B
19:00. Норвегия – Румыния
19:00. Финляндия – Болгария
21:45. Израиль – Чехия
21:45. Северная Ирландия – Австрия
21:45. Россия – Турция
21:45. Сербия – Венгрия
21:45. Шотландия – Словакия
Лига C
19:00. Армения – Грузия
19:00. Эстония – Северная Македония
19:00. Литва – Беларусь
21:45. Греция – Молдова
21:45. Косово – Словения