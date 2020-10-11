В воскресенье, 11 октября, были сыграны очередные матчи Лига наций. Первые два матча игрового дня закончились без забитых голов. Результаты – в обзоре Спорт24.

Первыми игровой день открывали два матча: Ирландия дома принимала Уэльс, а Казахстан играл против Албании. Оба матча закончились с одинаковым счетом 0:0. Единственная разница – ирландцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Макклина на 84-й минуте.

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Ирландия – Уэльс 0:0

Удаление: Макклин, 84 (Ирландия)

Казахстан – Албания 0:0

Всего 11 октября состоятся еще 18 матчей. Часть из них начнется в 19:00, остальные – в 21:45

Лига А

19:00. Англия – Бельгия

19:00. Босния и Герцеговина – Нидерланды

19:00. Хорватия – Швеция

21:45. Исландия – Дания

21:45. Польша – Италия

21:45. Франция – Португалия

Лига B

19:00. Норвегия – Румыния

19:00. Финляндия – Болгария

21:45. Израиль – Чехия

21:45. Северная Ирландия – Австрия

21:45. Россия – Турция

21:45. Сербия – Венгрия

21:45. Шотландия – Словакия

Лига C

19:00. Армения – Грузия

19:00. Эстония – Северная Македония

19:00. Литва – Беларусь

21:45. Греция – Молдова

21:45. Косово – Словения