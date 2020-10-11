Финский гонщик Кими Райкконен установил рекорд в Формуле-1. Он принял участие в 323 гонках, побив предыдущее достижение.

Рекорд Кими Райкконен установил на гран-при Айфеля на легендарной трассе "Нюрбургринг". В этой гонке он занял лишь 12-е место.

К теме: Хэмилтон победил на гран-при Айфеля и повторил легендарный рекорд Шумахера

Для Райкконена эта гонка стала 323-ю в карьере в Формуле-1. По этому показателю он обошел Рубенса Баррікело, который провел 322 гонки.

Kimi takes the start, making him an even bigger legend now in our sport, with 323 race starts in the bag #EifelGP pic.twitter.com/PeCwzPN9uO — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) October 11, 2020