Кими Райкконен установил рекорд в Формуле-1 по количеству проведенных гонок
Финский гонщик Кими Райкконен установил рекорд в Формуле-1. Он принял участие в 323 гонках, побив предыдущее достижение.
Рекорд Кими Райкконен установил на гран-при Айфеля на легендарной трассе "Нюрбургринг". В этой гонке он занял лишь 12-е место.
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Для Райкконена эта гонка стала 323-ю в карьере в Формуле-1. По этому показателю он обошел Рубенса Баррікело, который провел 322 гонки.
- Дебютную гонку в Формуле-1 Райкконен провел еще в 2001 году – 4 марта на гран-при Австралии. Он тогда занял шестое место, набрав первые зачетные очки. Он тогда выступал за команду Sauber.
- В следующем сезоне Райкконен перешел в McLaren, за который выступал до 2006 года. И на первом же гран-при Австралии попал на подиум – занял третье место.
- 23 марта 2003 года на гран-при Малайзии Райкконен одержал первую победу. В этом сезоне он занял второе место.
- Еще раз второе место по итогам сезона финский гонщик занял в 2005 году.
- В 2007 году Райкконен перешел в Ferrari. Тогда же он и стал чемпионом Формулы-1. В 2018 году он показал лишь третий результат.
- В составе итальянской команды Райкконен пробыл три сезона. После чего решил покинуть Формулу-1 и перейти в ралли и NASCAR.
- В 2012 году Райкконен вернулся в королевские гонки, подписав контракт с командой Lotus. В первый год после возвращения он занял третье место в общем зачете.
- С 2014 по 2018 годы Райкконен вновь выступал за Ferrari. В последний свой сезон он снова был третьим в общем зачете. Тогда он в последний раз побеждал в Формуле-1 – 21 октября 2018 года на гран-при США. На подиум в последний раз поднимался 11 ноября 2018 года на гран-при Бразилии.
- В 2019 году перешел в команду Alfa Romeo.
- Всего за время в Формуле-1 Райкконен побеждал 21 раз, еще 103 раза поднимался на подиум.
- 17 октября 2020 года Кими Райкконену исполнится 41 год.