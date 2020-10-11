Пилот Medcedes Льюис Хэмилтон победил на гран-при Эйфеля. Для него это была 91-я победа в Формуле-1. По этому показателю он сравнялся с достижением легендарного Михаэля Шумахера.

Хэмилтон в этой гонке стартовал вторым. Накануне пит-стоп завоевал его партнер по команде Боттас. И именно он долгое время поддерживал в гонке. Но на 13 круге неудачно войдя в поворот, Боттас пропустил вперед Хэмилтона, который уже до конца гонки лидерство никому так и не отдал.

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У самого Боттаса впоследствии возникли проблемы с болидом. Он еще сумел заехать в боксы, но оттуда уже не выехал. Так что борьбу с Хэмилтоном вел Ферстаппен из Red Bull.

В целом во время гонки была борьба за каждую позицию. Иногда она заканчивалась столкновениями и сходом пилотов. Так, на 15 круге Райкконен столкнулся с Расселом. Болид последнего аж подбросило после столкновения, и из-за проблем с авто он не смог продолжить гонку. Райкконен же за это получил 10 секунд штрафа.

5 секунд штрафа получил Албон. Он столкнулся с Квятом, когда тот срезал один из поворотов. После столкновения у болида россиянина отпало переднее антикрыло. И он был вынужден так проехать целый круг, откатившись в конец пелетона. В итоге Квят стал последним из тех, кто добрался до финиша. Албон же сошел раньше – все из-за проблем с болидом.

Пока Ферстаппен пытался навязать борьбу Хэмилтону, третье место удерживал Рикардо. Пилот Renault уверенно проехал всю гонку, не дав обойти себя соперникам. Хотя он в середине гонки отставал от лидеров почти на одну минуту.

О преимуществе Хэмилтона над остальными пилотами свидетельствует тот факт, что уже на 33-м круге он обогнал Феттеля, сделав его круговым. Пилот Ferrari к тому времени ехал девятым.

До конца гонки не добрался и Норрис. Пилот McLaren активно боролся за четвертое место, но у него тоже возникли проблемы с болидом. Он много жаловался на это, и техники пытались ему помочь, указывая, какие настройки следует сделать. Но на 45 круге он таки остановился из-за проблем с силовой установкой.

После его схода на трассу выехал автомобиль безопасности. И пилотам пришлось ехать за ним аж до 49 круга, пока не был объявлен рестарт. Но он мало что изменил.

Хэмилтон сумел доехать до финиша первым. Это его 91-я победа в Формуле-1. И по этому показателю он повторил рекорд Михаэля Шумахера.

RECORD EQUALLED!@LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8 — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

При этом британец на последних кругах раз за разом устанавливал рекорд трассы. Но на последнем круге лучшее время показал Ферстаппен.

Третьим таки финишировал Риккардо. Восьмым гонку закончил Нико Хюлькенберг. Немец заменил у Racing Point Стролла в последний момент. У него даже не было времени на практику, проведя всего несколько кругов в квалификации. И на домашнем гран-при стартовал аж 20-ым.