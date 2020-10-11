Сборные Англии и Бельгии сыграли в матче Лиги наций в воскресенье, 11 октября. В матче дважды был назначен пенальти, а англичане победили благодаря голу после рикошета.

Англия – Бельгия 2:1

Голы: Рашфорд, 39 (пен), Маунт, 64 – Лукаку, 16 (пен)

Бельгия активнее начала этот матч и создала несколько возможностей отличиться. Один раз Карраско даже отправил мяч в сетку ворот, но судья зафиксировал офсайд.

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И все же именно гости первыми открыли счет во встрече. Лукаку бросили в прорыв правым флангом. Нападающий протиснул Даера и вошел в штрафную, где и был сбит соперником. Арбитр сразу указал на отметку. Сам Лукаку пенальти и реализовал.

После этого мяч и дальше лучше держался у бельгийцев, но воплотить это преимущество в еще один забитый гол им не удалось. Вместо этого они пропустили. Во время подачи с углового Менье положил руку на плечо Хендерсону, придержав его. Игрок сборной Англии от этого упал на газон. Учитывая что все происходило в штрафной арбитр снова назначил пенальти в матче. Пробивать пошел Рашфорд и с отметки переиграл Миньоле.

Бельгийцы снова могли выйти вперед, но в Карраско не удался удар после паса Лукаку.

Во втором тайме англичане уже не выглядели такими безнадежными. Как раз наоборот, они перехватили инициативу и не давали ничего сопернику сделать впереди. А после этого и сами забили. Хотя без судьбы везение здесь не обошлось. Маунт получил мяч на краю штрафного. Перед ним был Алдервейрельд. Англичанин пробил, и именно от ноги защитника мяч по высокой траектории залетел чуть ли не под перекладину ворот.

Очередной случай после этого снова упустил Карарско. На этот раз пас в штрафную ему отдал де Брюйне. Но полузащитник отправил мяч мимо голкипера и мимо рамки ворот.

Англичане же в конце встречи могли забить третий гол. Однако момент не реализовал Рашфорд, пробив выше ворот.

Видеообзор матча Англия – Бельгия

Сборная Англии побеждает и поднимается на первое место в группе. Бельгийцы опускаются на вторую позицию в квартете.