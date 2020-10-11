Рафаэль Надаль победил на Ролан Гаррос, обыграв в финал Новака Джоковича
Рафаэль Надаль стал победителем Ролан Гаррос в 2020 году. Для испанского теннисиста это 13 победа на Открытом чемпионате Франции.
В финале, который длился два часа и 43 минуты, Надаль выиграл все три сета у соперника.
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Надаль всухую выиграл первый сет 6:0. Хотя борьба шла в каждом гейме. И в четвертом гейме Джокович был близок к тому, чтобы сделать обратный брейк. Но все три попытки оказались неудачными.
Надаль был близок к тому, чтобы и второй сет начать с брейка. Но Джокович сумел выиграть гейм. И все же испанец оказался сильнее, выиграв после этого пять геймов подряд.
И только в третьем сете Джокович показал равную борьбу с соперником. Но этого оказалось мало. Обменявшись брейками внутри сета, Надаль выиграл подачу соперника в одиннадцатом гейме. А в двенадцатом четко реализовал матч-пойнт.
Рафаэль Надаль – Новак Джокович 3:0 (6:0, 6:2, 7:5)
Победа на Ролан Гаррос стала 13-й для Надаля. И это его 20-й титул на турнирах Gramd Slam.
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Кроме того, теперь у Надаля 100 побед на Ролан Гаррос.
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