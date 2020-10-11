Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон повторил уникальное достижение Михаэля Шумахера. Он одержал 91 победу в гонках Формулы-1.

91-ю победу Хэмилтон одержал на гран-при Эйфеля в воскресенье, 11 октября. Хотя британец на этом гран-при стартовал лишь вторым.

Как это было: Хэмилтон победил на гран-при Эйфеля и повторил легендарный рекорд Шумахера

После финиша Хэмилтон давал традиционное интервью для журналистов. В это время к нему подошел Мик Шумахер. И подарил ему шлем своего отца времен выступления за Mercedes. Таким образом он почтил то, что Хэмилтон повторил "вечный рекорд" его отца.

A very special gift to celebrate a landmark victory #EifelGP #F1 pic.twitter.com/N7GNU97C2v — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Поэтому уже 25 октября на гран-при Португалии Хэмилтон может превзойти достижение Михаэля Шумахера.