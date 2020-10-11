Сын Шумахера сделал неожиданный подарок Хэмилтону, который повторил уникальный рекорд его отца
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон повторил уникальное достижение Михаэля Шумахера. Он одержал 91 победу в гонках Формулы-1.
91-ю победу Хэмилтон одержал на гран-при Эйфеля в воскресенье, 11 октября. Хотя британец на этом гран-при стартовал лишь вторым.
Как это было: Хэмилтон победил на гран-при Эйфеля и повторил легендарный рекорд Шумахера
После финиша Хэмилтон давал традиционное интервью для журналистов. В это время к нему подошел Мик Шумахер. И подарил ему шлем своего отца времен выступления за Mercedes. Таким образом он почтил то, что Хэмилтон повторил "вечный рекорд" его отца.
Поэтому уже 25 октября на гран-при Португалии Хэмилтон может превзойти достижение Михаэля Шумахера.
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