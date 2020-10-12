Рафаель Надаль переміг на Ролан Гаррос. У фіналі він обіграв Новака Джоковича. Хемілтон переміг на гран-прі Айфеля. І повторив рекорд Шумахера. Натомість новий рекорд встановив Райкконен. Відбулися чергові матчі Ліги націй. Такими були головні новини спорту 11 жовтня

Надаль переміг на Ролан Гаррос

Іспанський тенісист Рафаель Надаль захистив свій титул переможця Ролан Гаррос. Він тут переміг 13-й раз, вчетверте поспіль.

Перемога у Франції стала для Надаля 20-ю на турнірах Grand Slam. І за цим показником він зрівнявся з Роджером Федерером.

День рекордів у Формулі-1

У Формулі-1 відбулося гран-прі Айфеля. Гонка була на легендарній трасі Нюрбургринг.

Перемогу здобув Льюїс Хемілтон. Для цього це 91-а перемога у Формулі-1, і за цим показником він зрівнявся з Міхаелем Шумахером. Після гонки його з цим досягненням привітав син Шумахера Мік. І подарував батьківський шолом.

Кімі Райкконен провів свою 323-ю гонку у Формулі-1. І вийшов на чисте перше місце за цим показником, обійшовши Рубенса Баррікелло.

Третім фінішував Ріккардо. Для Renault це перший подіум за 9 років, або ж 188 гонок.

Пілотом дня було визнано Ніко Хюлькенберга. Він стартував 20-им, а фінішував на 8-й позиції. Про участь у перегонах він дізнався за декілька годин до початку кваліфікації в суботу.

Результати матчів Ліги націй

В неділю зіграли одразу 20 матчів в рамках Ліги націй. Серед них і топові протистояння

Англія здобула вольову перемогу над збірною Бельгії. Переможний гол була забито завдяки рикошету.

Скільки заробив "Шахтар" за сезон

Донецький "Шахтар" опублікував підсумковий звіт за попередній сезон. Серед іншого там є й сума, яка "гірники" заробили. Це 2 мільярди 522 мільйони гривень.

Половина цієї суми – це виплати від УЄФА та ФІФА. Мова йде про 1 мільярд 256 мільйонів гривень. Ці гроші "Шахтар" заробив завдяки участі в груповому етапі Ліги чемпіонів, а також виступі у раунді плей-офф Ліги Європи, де "гірники" дійшли до півфіналу турніру.

Скільки витратив "Шахтар" за сезон у звіті не вказують.