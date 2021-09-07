Война Шевченко и УАФ, феерия украинских легкоатлетов: главные новости спорта 6 сентября

В понедельник, 6 сентября, состоялось немало событий в мире спорта. О важнейших из них читайте в дайджесте от Спорт24.

УАФ официально разъяснила ситуацию с окончанием контракта Шевченко

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко 1 августа 2021 года объявил об окончании контракта с Украинской ассоциацией футбола. После возвращения в Украину Шевченко уверяет, что не хотел покидать команду. В УАФ решили официально разъяснить ситуацию с окончанием контракта тренера.

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Сообщается, что исполком УАФ в июне 2020 года принял решение о продлении контракта с Шевченко до декабря 2022 года. Эту информацию в 2020 году сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"То есть УАФ уже тогда четко продемонстрировала свое намерение продолжить сотрудничество до конца 2022 года", – говорится в сообщении ассоциации.

В то же время в УАФ заявляют, что Шевченко решил "разделить" контракт на две части. Ассоциация приняла условия тренера.

В то же время по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 года плюс возможность пролонгации до конца 2022 года,

– заявили в УАФ.

Как известно 1 августа Шевченко объявил о завершении контракта. Тогда в УАФ долгое время не комментировали информацию тренера. Например, тогдашний председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич не знал, уходит ли Шевченко из сборной.

В УАФ утверждают, что не получали от Шевченко или его представителей ни одного сообщения о продлении контракта. В то же время в УАФ говорят, что прислали официальное письмо Андрею Шевченко о продолжении сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021 года.

После возвращения в Украину Шевченко собрал пресс-конференцию. Тренер сообщил, что не получал писем. В УАФ ответили тренеру, предоставив скриншот в подтверждение своих заявлений.

"Такое письмо было отправлено по почте на адрес Андрея Шевченко, который он отметил в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также средствами электронной связи его уполномоченному представителю, который все это время представлял интересы Андрея Шевченко в отношениях с УАФ.

Однако ответа на него УАФ так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины", – добавили в УАФ.

Украинские легкоатлеты разрывают международную арену

Богдан Бондаренко и Марина Килипко стали призерами турниров в Польше и Германии. Украинские легкоатлеты заняли бронзовые ступеньки пьедестала.

Марина Бех-Романчук стала победительницей турнира в Падуе (Италия).

Виктория Ткачук второй раз в карьере победила свою партнершу по команде Анну Рыжикову в беге на 400 метров с барьерами.

А Ирина Геращенко стала второй в Польше по прыжкам в высоту, Юлия Левченко завершила выступление четвертой.

Олег Дулуб – новый главный тренер ФК Львов

ПФК Львов после отставки Анатолия Бессмертного определился с главным тренером. Команду возглавил белорусский специалист Олег Дулуб.

Он заключил контракт по системе "1+1". Дулуб уже во Львове и в скором времени приступит к своим обязанностям.

Дулуб возвращается в Украину

55-летний тренер имеет опыт работы в Украине. В 2016 – 2017 годах Дулуб возглавлял львовские Карпаты, которые боролись за выживание.

В 2017 году Дулуба назначили в одесский Черноморец.

Кроме Украины, Дулуб работал в Беларуси и Казахстане. Последним местом работы тренера был футбольный клуб Крумкачи из Минска.

Боттас официально переходит с Mercedes

Финский пилот Валттери Боттас покидает немецкую команду Формулы-1 Mercedes. Боттас покинет Mercedes после завершения сезона-2021.

Команда Формулы-1 Alfa Romeo объявила о переходе Валттери Боттас с Mercedes в 2022 году. Контракт Боттаса с новой командой рассчитан на несколько лет.

В Alfa Romeo Боттас заменит легендарного земляка Кими Райкконена. Чемпион мира 2007 года недавно объявил о завершении карьеры.