УАФ офіційно роз'яснила ситуацію із закінченням контракту Шевченка

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко 1 серпня 2021 року оголосив про закінчення контракту з Українською асоціацією футболу. Після повернення в Україну Шевченко запевняє, що не хотів покидати команду. В УАФ вирішили офіційно роз'яснила ситуацію із закінченням контракту тренера.

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Повідомляється, що виконком УАФ у червні 2020 року ухвалив рішення щодо продовження контракту із Шевченком до грудня 2022 року. Цю інформацію у 2020 році повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Тобто УАФ уже тоді чітко продемонструвала свій намір продовжити співпрацю до кінця 2022 року", – йдеться у повідомленні асоціації.

Водночас в УАФ заявляють, що Шевченко вирішив "розділити" контракт на дві частини. Асоціація прийняла умови тренера.

Водночас з ініціативи самого Андрія Шевченка та його асистентів тоді було погоджено, що контракт передбачає поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року,

– заявили в УАФ.

Як відомо, 1 серпня Шевченко оголосив про завершення контракту. Тоді в УАФ тривалий час не коментували інформацію тренера. Наприклад, тодішній голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич не знав, чи Шевченко йде зі збірної.

В УАФ переконують, що не отримала від Шевченка чи його представників жодного повідомлення щодо продовження контракту. Водночас в УАФ кажуть, що надіслали офіційного листа Андрію Шевченку щодо продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року.

Після повернення в Україну Шевченко зібрав пресконференцію. Тренер повідомив, що не отримував листів. В УАФ відповіли тренеру, надавши скриншот на підтвердження своїх заяв.

"Такий лист був надісланий поштою на адресу Андрія Шевченка, яку він зазначив у контракті як єдиний офіційний засіб комунікації, а також засобами електронного зв’язку його уповноваженому представникові, який увесь цей час представляв інтереси Андрія Шевченка в стосунках з УАФ.

Однак відповіді на нього УАФ так і не отримала. Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України", – додали в УАФ.

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