Маркевич: Как будет дальше зависит от Шевченко и от УАФ
Маркевич заявил, что ничего не знает о решении Шевченко покинуть пост наставника сборной Украины.
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Не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше зависит от него и от УАФ,
– сказал Маркевич.
На вопрос о том, ведутся ли разговоры о новом контракте, Маркевич сказал, что "не в курсе дел".
"Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение", – резюмировал Маркевич.
Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский также в комментарии Tribuna.com сказал, что ничего не знает о решении Шевченко уйти из команды.
Не могу ничего сказать, я сам только что прочитал это в Фейсбуке. Я сейчас в отпуске, поэтому ничего не знаю,
– заявил Гливинский.
Шевченко покидает сборную: главное
- 1 августа Андрей Шевченко объявил, что у него закончился контракт с УАФ. Соответственно, Шевченко больше не тренер сборной Украины.
- Стоит заметить, что в начале лета 2020 года Андрей Шевченко официально заключил новый контракт с УАФ.
- Официально сообщалось, что соглашение рассчитано до конца 2022 года. То есть Шевченко должен был возглавлять Украину в отборе на ЧМ-2022.
- Гливинский отказался комментировать информацию о том, что соглашение было рассчитано до 2022 года, а Шевченко покидает сборную в 2021-м.
- Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений). Шевченко впервые вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы.